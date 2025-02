Orrego: "Es una medida acertada la suspensión de las PASO"

En este contexto, el gobernador Marcelo Orrego fue consultado en rueda de prensa sobre la suspensión de las PASO y dijo: “Está a tono con las propuestas que llevamos a la Legislatura Provincial. La suspensión me parece acertada, hacérselo más sencillo a la gente y que vote una vez”. Y agregó: “Me parece una medida que tiene que ver con el sentido común. Por supuesto después de verá la ley de Financiamiento de Partidos Políticos, porque para que haya más democracia y participación, se precisan más recursos. Son tiempos de austeridad y nos tenemos que acoplar a esa situación”.

Por otro lado, el primer mandatario provincial habló de La Ley de Lemas, refiriéndose al SIPAD (Sistema de Participación Abierta Democrática), que fue aprobada por el uñaquismo y con las que los sanjuaninos votaron en las últimas elecciones locales. “La ley de Lemas es rancia, vieja y no tiene sentido. Creo en una participación, donde las personas puedan ir a votar, que sea más concreto, sencillo. La ley de boleta única de papel la utilizan más del 90% de los países del mundo. Así se terminan las malas conductas en la democracia, los votos falsos y truchos, los costos, los votos en cadena y tantas cosas raras. No tenía sentido, se hizo por una cuestión estrictamente electoral. No terminaba ganando quien más votos sacaba, sino la agrupación de partidos políticos que más votos acumula y para mí eso no tiene nada que ver con la democracia. Yo no especulo con las cuestiones electorales. Hay que pensar en el futuro de los sanjuaninos, en una mejor calidad institucional y en más democracia”, finalizó Marcelo Orrego.