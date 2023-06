La próxima semana arrancan los Juegos Urbanos

En el Club Ausonia se realizarán dos actividades, de 8:30hs a 14hs está programado el básquetbol 3x3, mientras que de las 09hs a 12hs será el turno del parkour, para cerrar el martes a puro Juegos Urbanos Provinciales en el Skate Park del Bicentenario, donde se disputará BMX freestyle de 10hs a 12hs.

Es importante resaltar que los jóvenes que participarán en estos nuevos juegos que se suman con un total de ocho disciplinas en categorías Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 18.

La competencia nacional o instancia final será organizada por la Secretaría de Deportes de la Nación, en la provincia de Buenos Aires, localidad de Villa Martelli, en el parque temático Tecnópolis, entre el 22 al 28 de agosto.