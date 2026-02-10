"
Avanza la obra del nuevo sector de juegos del Parque Belgrano

Quedan pendientes únicamente ajustes finales vinculados a las terminaciones en el piso e iluminaria.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía avanza con los últimos trabajos en el nuevo sector de juegos del Parque Belgrano, en Capital. La intervención presenta un importante grado de avance, con el piso de caucho ya colocado en casi la totalidad de la superficie, quedando pendientes únicamente ajustes finales vinculados a sus terminaciones.

Actualmente, las tareas se concentran en los bordes del revestimiento, donde se ultiman detalles técnicos para garantizar una correcta finalización y mayor durabilidad del material. Este tipo de piso contribuye a mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y confort del espacio, especialmente diseñado para el uso recreativo infantil.

En paralelo, continúan los trabajos de iluminación del sector. Se avanza con la colocación de luminarias sobre las columnas ya instaladas, cada una equipada con seis artefactos lumínicos, lo que permitirá una iluminación adecuada y un uso seguro del área durante el horario nocturno.

En cuanto a la parquización, se completó la colocación de césped en los sectores pendientes y se aplicó riego para asegurar una cobertura uniforme. A su vez, se llevan adelante tareas de limpieza general, que incluyen el retiro de escombros y el ordenamiento del espacio intervenido, en el marco del cierre de obra.

Respecto al mobiliario urbano, los bancos de hormigón ya se encuentran finalizados y colocados. Además, se realizan trabajos de puesta en valor de los bancos existentes, que comprenden pintura, aplicación de barniz protector y mejoras en las terminaciones. También se concluyó la construcción del piso en un sector destinado a la instalación de bancos de metal y madera, completando así el equipamiento del nuevo espacio recreativo.

