El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía avanza con los últimos trabajos en el nuevo sector de juegos del Parque Belgrano, en Capital. La intervención presenta un importante grado de avance, con el piso de caucho ya colocado en casi la totalidad de la superficie, quedando pendientes únicamente ajustes finales vinculados a sus terminaciones.
Avanza la obra del nuevo sector de juegos del Parque Belgrano
Quedan pendientes únicamente ajustes finales vinculados a las terminaciones en el piso e iluminaria.