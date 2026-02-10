Avanza la obra del nuevo sector de juegos del Parque Belgrano

Actualmente, las tareas se concentran en los bordes del revestimiento, donde se ultiman detalles técnicos para garantizar una correcta finalización y mayor durabilidad del material. Este tipo de piso contribuye a mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y confort del espacio, especialmente diseñado para el uso recreativo infantil.

En paralelo, continúan los trabajos de iluminación del sector. Se avanza con la colocación de luminarias sobre las columnas ya instaladas, cada una equipada con seis artefactos lumínicos, lo que permitirá una iluminación adecuada y un uso seguro del área durante el horario nocturno.