La nueva gestión trabaja para descentralizar el Registro Civil

La directora explicó que son unas 8 áreas las que fueron anuladas y que le pidió un informe a cada una para poder trabajar de manera más coordinada.

Por otro lado, la funcionaria comenzó a visitar las diferentes oficinas del Registro y advirtió que “hacía mucho que no se las visitaba, algunas hay que acomodarlas para que presten un buen servicio. La idea es que, si vamos a tener tantos puntos distribuidos en la provincia, que sumen, porque a veces no tienen sistema y no pueden prestar un servicio, entonces la gente se sigue acumulando en la sede central”.

“Descentralizar es que se pueda sacar gente del centro para ser atendidos en las diferentes oficinas, también hacemos el diagnóstico de esto. En las otras dependencias deberían hacerse todos los trámites, hasta matrimonios, pero algunas no tienen internet, o tienen faltantes de personal y problemas edilicios, entre otros. El objetivo es que las personas no tengan que venir a la sede central para hacer un cambio de domicilio”, concluyó.