El acompañamiento de los gobernadores, once en total, habla de un consenso político que para los posibles inversores se hace fundamental. Si fueron solo buenas intenciones lo visto y escuchado en el exitoso evento, en principio por su gran convocatoria, está por verse con el correr del año. Se planteó en los intermedios de cada disertación la disyuntiva, que se asemeja al cuento del huevo o la gallina, y es si este encuentro se debería haber hecho en otro momento y no ahora que a la economía todavía le cuesta despegar. Para despejar especulaciones, hay una respuesta muy cortita y es que la política marca los tiempos y los logros políticos para el Gobierno llegaron hace poco, con el resultado de la elección de medio término y los provenientes desde el ámbito legislativo favorables. Uno entiende que para cierto sector del círculo rojo, la realidad solo pasa por los buenos aires que vienen desde el exterior y tienden a desdeñar los tiempos políticos que se van creando al andar en un país que sigue engrampado en una profunda polarización. No todo es marketing, los dueños del dinero antes de encarar sus inversiones miran qué proyecto de país hay detrás. Los inversores estratégicos buscan garantías a largo plazo. Los antecedentes del país en este aspecto no suman. Y de paso, como para terminar también con la discusión termo sobre las cualidades del RIGI que justamente vienen a equiparar dicha falencia. Los gobernadores tuvieron la oportunidad de experimentar de manera directa cómo atraer el interés de aquellos inversores de la economía real sobre todo de aquellos sectores como la minería y la energía. Marcelo Orrego particularmente, San Juan concentra el 65% de los proyectos adheridos al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones. Si hay que destacar un mensaje que tanto el gobierno nacional y los gobernadores presentes (mas allá de las diferencias partidarias) hicieron circular en el marco de la Argentina Week, fue que además de mostrar las bondades que ofrece el país para invertir, era marcar la diferencia con las promesas del pasado sustentadas en las condiciones que se establecieron para garantizar la seguridad jurídica que puedan sostener el desarrollo del país para que las empresas concreten sus inversiones.

También en el evento pasaron otras cosas. Del elogio de los empresarios con el resultado del evento al malestar por el discurso ofrecido por parte del Presidente con el agravio a algunos de sus integrantes. Milei subió al ring a la UIA y AEA, polarización y alineamiento total que obligó a la central industrial a sacar un duro documento manifestando su profunda preocupación, y a su vez advirtiendo: "La Argentina está trabajando para volver a ser un país que atraiga inversiones externas e internas. En ese proceso, los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país. Las descalificaciones públicas hacia quienes producen y generan empleo no contribuyen a consolidar ese camino".