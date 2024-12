La Corte inauguró la ampliación del Juzgado de Paz de Rawson

El presidente de la Corte, Lima, dijo: “Esta es una obra que tiene que ver con el acceso a la justicia dentro del concepto de modernidad y queremos destacar que esta obra se llevó a cabo durante un tiempo en el que no hemos suspendido la actividad jurisdiccional (…) sin interrumpir la necesaria e indispensable tarea de la justicia. (…) No solamente estamos inaugurando una obra simplemente de infraestructura, sino que tiene que ver con la modernidad para el acceso a justicia, con la equidad, con el respeto no solamente a las personas que trabajan en este edificio sino también con las personas que vienen a requerir el Servicio de Justicia; que merecen un trato con empatía, con la comodidad y con la prestación eficiente y eficaz de lo que vienen a reclamar a un Juzgado de Paz”.

El intendente de Rawson, Munisaga, dijo: “Con esta obra se va a ver beneficiada nuestra comunidad entera, con todas las posibilidades y toda la determinación y trabajo que lleva adelante el personal del Poder Judicial encabezado por nuestra Jueza de Paz en la resolución de conflictos, de conflictos entre particulares, en la posibilidad de encontrar medidas alternativas; en la resolución de los mismos o en el abordaje de problemas vecinales como es el funcionamiento de la Casa de Justicia que hoy va a comenzar su trabajo de manera coordinada y presencial, unificada en esta obra que le permite llevar adelante esas facilidades”.