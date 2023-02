Juicio contra el cura Bustos: Fiscalía no fue notificada y hay un defensor menos

Lo cierto es que la fiscal de la causa, Marcela Torres, aún no tiene conocimiento oficial de la fecha de juicio y está esperando la notificación para disponer los pasos a seguir. Por su parte, quien fue el último abogado defensor del sacerdote, Enzo Penizzotto confirmó a sanjuan8.com que no será parte de su defensa. "He dejado el caso", aseguró.