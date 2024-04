Juez Toro: "No es una solución bajar la edad de imputabilidad"

“Se trata de un aspecto del debate, pero se desconoce con qué políticas públicas se va a trabajar o el abordaje que se va a dar, que es el contenido real del debate. Hoy nos cuesta mucho sostener las políticas públicas, si bien es un ámbito específico, en el Nazario Benavidez se cumplen las medidas socioeducativas que es con lo que contamos nosotros, con el proceso de resocialización y la toma de conciencia. En caso de que el chico deba cumplir una pena en otro lado, no hay un ámbito específico”, explicó el juez.

“Debemos visibilizar, fortalecer y ampliar las políticas públicas para los adolescentes infractores. Que sea inimputable no significa que no lo abordemos y lo pongamos a disposición del sistema de protección de Niñez para que trabajen con él. Sobre los delitos graves como el homicidio, el abuso sexual o robo, hay poca incidencia de menores en San Juan, excepto algunas jurisdicciones como Rosario y Córdoba. En las grandes urbes tienen una realidad distinta, nosotros no tenemos esa realidad”, aseveró el magistrado. En este contexto, Toro mencionó los dos últimos casos graves que fueron protagonizados por menores de edad como el homicidio del norteamericano o la imputación de un menor (17) por el caso de la muerte de Lucía Rubiño, que está siendo investigada.

“¿Cuánto vamos a ganar en seguridad si bajamos la edad de imputabilidad? ¿Cuántos delitos graves cometen los chicos hoy? La incidencia del delito por menores inimputables es mínima, no es solución bajar la edad de imputabilidad. Lo importante es saber cómo va a ser abordado ese menor si no queremos ser objeto de sanciones por parte de organismos internacionales. Si no hay buenas políticas para trabajar con esos chicos, probablemente terminemos adoptando medidas populistas pero que no solucionan la cuestión de fondo”, dijo Toro a sanjuan8.com.

Para finalizar, el magistrado analizó: “El Penal y las Comisarías están desbordadas, y no hay posibilidades. El trabajo que debería realizarse en el Servicio Penitenciario debería ser más intensivo en un menor que en un adulto. La idea es que el chico resocialice, no que cumpla una pena. Es imposible pensar resocializar con el hacinamiento. Decir que bajamos la edad de imputabilidad no es serio”, concluyó.