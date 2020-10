La jefa de Testeos: "No todos los positivos están relacionados con el coronavirus"

"La finalidad del testeo rápido es para detectar a los pacientes asintomáticos, que lo vamos a confirmar una vez que tengamos el resultado de la PCR" Pero no siempre los positivos son por Covid". Lo explicó Mónica Guardia a Canal 8 este martes, en el marco de una maratónica jornada en el Centro Cívico.

Es en el ala izquierda del Eloy Camus, en los fondos de la Plaza Seca donde se realizan las pruebas para todo el personal de la administración pública y para el personal esencial.

Las muestras están en cuestión de minutos, por lo cual la espera no es demorosa. En la primera jornada de testeos destinados a los públicos, hubo más de 400, los cuales se suman a los 5.000 de la Peatonal y los más de 1.000 del Mercado de Capital.

La convocatoria esta vez fue muy masiva, ya que hubo gente que no era parte de la administración pública, pero que se acercó para realizarse el test. Colmados de ansiedad, con un poco de temor, los sanjuaninos quieren saber si ya transitaron la enfermedad, o si la están padeciendo.

Sin embargo, no siempre los positivos se dan por covid, según explicó Mónica Guardia. En algunas oportunidades los test pueden resultar positivo por otras cuestiones que no tienen que ver con la pandemia. "Alguna enfermedad, quizás, que pueda tener la persona y no se haya tratado. No todos los positivos están relacionados con el coronavirus", señaló.

Este testeo permite analizar el IGG y el IGM en la sangre. El IGG puede indicar que la persona pudo haber transitado el proceso de Covid, lo que le permite saber también si está en condiciones de donar plasma. Este paso fundamental se realiza mediante una muestra de sangre que se lleva al IPHEM, para analizar la calidad sanguínea, y así saber si esa persona puede ser donante de plasma.

En la jornada de este jueves, hubo 10 personas que se acercaron para solicitar que se les haga el estudio, para saber si pueden donar plasma.

Como esta convocatoria fue multitudinaria, está previsto que haya otra jornada, para las personas que aún no se hayan realizado el test. El escenario aún no está definido, pero podría ser el Estado Aldo Cantoni.

"Queremos que las personas realicen el test de una manera concreta y ordenada en un lugar específico. Esto queremos hacerlo lo más pronto posible por la ansiedad que hemos notado de los sanjuaninos. Para que todos los puedan realizar", dijo Guardia.