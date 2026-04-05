A puro nivel: con riders de seis países, cerró el Big Air 2026

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Por su parte, en la Copa Amateur masculina, el colombiano Larry Gómez se consagró campeón, mientras que el brasileño Joao Filho Ferreira finalizó en la segunda posición.

El cierre de la competencia llegó con la Copa Pro, que reunió a 19 riders y ofreció el espectáculo más exigente del evento. Allí, el tucumano Santiago Cisneros se consagró campeón del Big Air 2026, completando el podio el brasileño Joao Da Silva y nuevamente el colombiano Larry Gómez.

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En total, el torneo contó con la participación de 36 riders de seis países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Italia e Israel, consolidando al evento como uno de los más convocantes del calendario internacional de kitesurf.

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La jornada culminó con la premiación general, que comenzó a las 23:45 en el sector de after beach, donde se montó un escenario con DJ’s en vivo, espacios recreativos y stands gastronómicos y comerciales.

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El evento contó con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, reforzando la apuesta por competencias que integran deporte y turismo.

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Una vez más, el Dique Cuesta del Viento ratificó su posicionamiento como uno de los escenarios más valorados a nivel mundial para la práctica del kitesurf, en un cierre que dejó saldo positivo tanto para competidores como para el público.