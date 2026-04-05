A puro nivel: con riders de seis países, cerró el Big Air 2026
El Big Air 2026 cerró en Rodeo con Santiago Cisneros campeón en Pro. Participaron 36 riders de seis países y hubo finales en Amateur y Femenino.
El Cuesta del Viento Big Air 2026 tuvo su cierre este sábado 4 de abril en Rodeo, departamento Iglesia, con una jornada final que combinó alto nivel deportivo y un fuerte acompañamiento del público en el emblemático espejo de agua sanjuanino.
La actividad se desarrolló desde las 14 horas en playa Lado Oscuro, donde se disputaron las definiciones de las tres copas en juego: Amateur, Femenina y Pro, esta última considerada la categoría principal del certamen.
En la Copa Femenina, la chilena Carmen Verdeyen se quedó con el primer puesto, seguida por la sanjuanina Pilar Silva en el segundo lugar y la brasileña Clarice María Sousa Diniz en el tercero.
Por su parte, en la Copa Amateur masculina, el colombiano Larry Gómez se consagró campeón, mientras que el brasileño Joao Filho Ferreira finalizó en la segunda posición.
El cierre de la competencia llegó con la Copa Pro, que reunió a 19 riders y ofreció el espectáculo más exigente del evento. Allí, el tucumano Santiago Cisneros se consagró campeón del Big Air 2026, completando el podio el brasileño Joao Da Silva y nuevamente el colombiano Larry Gómez.
En total, el torneo contó con la participación de 36 riders de seis países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Italia e Israel, consolidando al evento como uno de los más convocantes del calendario internacional de kitesurf.
La jornada culminó con la premiación general, que comenzó a las 23:45 en el sector de after beach, donde se montó un escenario con DJ’s en vivo, espacios recreativos y stands gastronómicos y comerciales.
El evento contó con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, reforzando la apuesta por competencias que integran deporte y turismo.
Una vez más, el Dique Cuesta del Viento ratificó su posicionamiento como uno de los escenarios más valorados a nivel mundial para la práctica del kitesurf, en un cierre que dejó saldo positivo tanto para competidores como para el público.