IPV: récord de inscriptos en tres días para 344 casas en 7 barrios

Tierras del Norte – 62 viviendas (Angaco)

El Puerto – 7 viviendas (Calingasta, Sorocayense)

Los Surcos – 5 viviendas (Chimbas)

El Jagual – 13 viviendas (Pocito)

Solares del Sur – 190 viviendas (Sarmiento)

Caraballo II – 61 viviendas (San Martín)

Tehul – 6 viviendas (25 de Mayo)

Según datos del IPV, la inscripción masiva refleja la alta demanda de viviendas en la provincia. En Sorocayense, Calingasta, se observó un caso particular: el 85% de los empadronados de la localidad se anotó para las 7 viviendas disponibles en el barrio El Puerto, que habían quedado vacantes de sorteos anteriores.

El resto de los barrios incluye unidades remanentes de procesos previos, viviendas en ejecución y otras que quedaron disponibles por incumplimientos en la documentación requerida durante sorteos anteriores. Por ejemplo, en Sarmiento, de las 290 unidades ofrecidas, 100 ya habían sido sorteadas previamente y 190 quedaron disponibles para la actual inscripción.

Desde el IPV remarcaron que los vecinos del Gran San Juan – Capital, Rivadavia, Rawson, Santa Lucía y Chimbas – solo podrán inscribirse para las viviendas disponibles en Los Surcos, Chimbas, mientras que el resto de los departamentos pueden participar en sus barrios correspondientes.

El proceso de inscripción y sorteo busca garantizar transparencia y cumplir con la normativa vigente, asegurando que cada familia tenga la oportunidad de acceder a su vivienda mediante un procedimiento público y regulado.