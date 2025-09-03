"
IPV

IPV: récord de inscriptos en tres días para 344 casas en 7 barrios

En solo tres días, el IPV recibió más de 22.500 inscripciones para el sorteo de 344 viviendas en distintos departamentos de San Juan.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) continúa con la inscripción para el sorteo de 344 viviendas en siete barrios de San Juan, y en apenas tres días de registro online se alcanzó un total de más de 22.500 inscripciones, según confirmaron desde el organismo.

El proceso se lleva adelante de manera 100% digital, a través de la página oficial del IPV, y cada grupo familiar puede postularse para un único barrio. La inscripción se extenderá hasta el 8 de septiembre, y está dirigida a personas con domicilio en departamentos como Calingasta, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Capital, San Martín, 25 de Mayo y Sarmiento.

Entre los barrios incluidos en el sorteo, se destacan:

  • Tierras del Norte – 62 viviendas (Angaco)

  • El Puerto – 7 viviendas (Calingasta, Sorocayense)

  • Los Surcos – 5 viviendas (Chimbas)

  • El Jagual – 13 viviendas (Pocito)

  • Solares del Sur – 190 viviendas (Sarmiento)

  • Caraballo II – 61 viviendas (San Martín)

  • Tehul – 6 viviendas (25 de Mayo)

Según datos del IPV, la inscripción masiva refleja la alta demanda de viviendas en la provincia. En Sorocayense, Calingasta, se observó un caso particular: el 85% de los empadronados de la localidad se anotó para las 7 viviendas disponibles en el barrio El Puerto, que habían quedado vacantes de sorteos anteriores.

El resto de los barrios incluye unidades remanentes de procesos previos, viviendas en ejecución y otras que quedaron disponibles por incumplimientos en la documentación requerida durante sorteos anteriores. Por ejemplo, en Sarmiento, de las 290 unidades ofrecidas, 100 ya habían sido sorteadas previamente y 190 quedaron disponibles para la actual inscripción.

Desde el IPV remarcaron que los vecinos del Gran San Juan – Capital, Rivadavia, Rawson, Santa Lucía y Chimbas – solo podrán inscribirse para las viviendas disponibles en Los Surcos, Chimbas, mientras que el resto de los departamentos pueden participar en sus barrios correspondientes.

El proceso de inscripción y sorteo busca garantizar transparencia y cumplir con la normativa vigente, asegurando que cada familia tenga la oportunidad de acceder a su vivienda mediante un procedimiento público y regulado.

