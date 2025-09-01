"
Abrió la inscripción para el segundo sorteo del IPV 2025: conocé los detalles

El IPV abrió las inscripciones online para el segundo sorteo de 2025. Son 344 viviendas en siete barrios de distintos departamentos. El sorteo será el 25 de septiembre.

El Gobierno de San Juan, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), informó que desde este lunes 1 de septiembre se habilitó la inscripción para participar del segundo sorteo público de viviendas del año 2025.

En esta edición se pondrán a disposición 344 viviendas distribuidas en siete barrios de distintos departamentos, que quedaron vacantes en procesos anteriores por incumplimientos de requisitos, falta de documentación o ausencia de inscriptos.

La titular del IPV, Elina Peralta, detalló que la demanda es altísima: “Actualmente hay alrededor de mil doscientas familias inscribiéndose por hora y estimamos que ya son unas siete mil las anotadas. Para el Gran San Juan, el barrio Los Surcos en Chimbas es el que más demanda concentra”.

Inscripción y barrios habilitados

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 8 de septiembre de forma 100% online a través de la página oficial del organismo: ipv.sanjuan.gob.ar.

Cada familia podrá elegir un solo barrio para participar del sorteo. Los departamentos incluidos son Calingasta (exclusivamente Sorocayense), Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Capital, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco.

En el caso del Gran San Juan, los vecinos únicamente podrán postularse para las casas del barrio Los Surcos (Chimbas).

La distribución de las viviendas es la siguiente:

  • Tierras del Norte – 62 unidades (Angaco)

  • El Puerto – 7 unidades (Calingasta, Sorocayense)

  • Los Surcos – 5 unidades (Chimbas)

  • El Jagual – 13 unidades (Pocito)

  • Solares del Sur – 190 unidades (Sarmiento)

  • Caraballo II – 61 unidades (San Martín)

  • Tehul – 6 unidades (25 de Mayo)

Cronograma del proceso

El sorteo público se realizará el 25 de septiembre en la Caja de Acción Social. Antes habrá varias instancias de control y revisión para garantizar la transparencia:

  • 9 y 10 de septiembre: publicación de padrones provisorios.

  • 12 y 15 de septiembre: recepción de reclamos y observaciones.

  • 16 al 18 de septiembre: ajustes y correcciones.

  • 19 de septiembre: cierre definitivo de padrones.

  • 22 al 24 de septiembre: publicación de padrones definitivos.

  • 29 de septiembre: reapertura excepcional de inscripciones solo para viviendas no sorteadas.

