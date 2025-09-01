Abrió la inscripción para el segundo sorteo del IPV 2025: conocé los detalles

Inscripción y barrios habilitados

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 8 de septiembre de forma 100% online a través de la página oficial del organismo: ipv.sanjuan.gob.ar.

Cada familia podrá elegir un solo barrio para participar del sorteo. Los departamentos incluidos son Calingasta (exclusivamente Sorocayense), Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Capital, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco.

En el caso del Gran San Juan, los vecinos únicamente podrán postularse para las casas del barrio Los Surcos (Chimbas).

La distribución de las viviendas es la siguiente:

Tierras del Norte – 62 unidades (Angaco)

El Puerto – 7 unidades (Calingasta, Sorocayense)

Los Surcos – 5 unidades (Chimbas)

El Jagual – 13 unidades (Pocito)

Solares del Sur – 190 unidades (Sarmiento)

Caraballo II – 61 unidades (San Martín)

Tehul – 6 unidades (25 de Mayo)

Cronograma del proceso

El sorteo público se realizará el 25 de septiembre en la Caja de Acción Social. Antes habrá varias instancias de control y revisión para garantizar la transparencia: