Abrió la inscripción para el segundo sorteo del IPV 2025: conocé los detalles

Inscripción y barrios habilitados
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 8 de septiembre de forma 100% online a través de la página oficial del organismo: ipv.sanjuan.gob.ar.
Cada familia podrá elegir un solo barrio para participar del sorteo. Los departamentos incluidos son Calingasta (exclusivamente Sorocayense), Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Capital, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco.
En el caso del Gran San Juan, los vecinos únicamente podrán postularse para las casas del barrio Los Surcos (Chimbas).
La distribución de las viviendas es la siguiente:
-
Tierras del Norte – 62 unidades (Angaco)
-
El Puerto – 7 unidades (Calingasta, Sorocayense)
-
Los Surcos – 5 unidades (Chimbas)
-
El Jagual – 13 unidades (Pocito)
-
Solares del Sur – 190 unidades (Sarmiento)
-
Caraballo II – 61 unidades (San Martín)
-
Tehul – 6 unidades (25 de Mayo)
Cronograma del proceso
El sorteo público se realizará el 25 de septiembre en la Caja de Acción Social. Antes habrá varias instancias de control y revisión para garantizar la transparencia:
-
9 y 10 de septiembre: publicación de padrones provisorios.
-
12 y 15 de septiembre: recepción de reclamos y observaciones.
-
16 al 18 de septiembre: ajustes y correcciones.
-
19 de septiembre: cierre definitivo de padrones.
-
22 al 24 de septiembre: publicación de padrones definitivos.
-
29 de septiembre: reapertura excepcional de inscripciones solo para viviendas no sorteadas.