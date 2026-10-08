La UFI Delitos Especiales investiga una denuncia por una presunta irregularidad en el cobro de un tributo municipal en el departamento Calingasta, a partir de una presentación realizada por el intendente Sebastián Alberto Carbajal.
Investigan irregularidades en el cobro de tributos municipales en Calingasta
La denuncia fue presentada por el intendente Sebastián Carbajal y apunta a un empleado municipal. La UFI Delitos Especiales realizó allanamientos en dependencias de la Municipalidad y secuestró documentación vinculada con la investigación.