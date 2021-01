Instalaron un sismómetro con banda ancha en Pedernal

La estación colocada en horas de la mañana ya comenzó a enviar información hacia el edificio del INPRES, ubicado sobre Av. Libertador. "Los datos que recabamos son de gran valía", expresó el Lic. Sánchez.

La decisión de ubicarlo en dicho punto está basada primero, en una inspección de sitio para tratar de alcanzar la zona epicentral, en donde se encontró que es una zona de muy difícil acceso para la colocación de una estación sismológica.

En segundo lugar, por la distribución de las demás estaciones y los datos calculados previamente, el nuevo sismómetro está ubicado según expertos en un lugar "ideal". "Está a 20 kilómetros del lugar epicentral, lo que nos permitirá manejar de la mejor manera posible toda aquella información que generen los nuevos movimientos", afirmó el experto.

sismómetro 2.jpg

La estación de Pedernal es parte de un plan, en donde hoy se instalaron dos sismómetros, el de banda ancha y otro de periodo corto, en Pocito. También, está en los planes del INPRES y del CONICET la colocación de acelerógrafos en el menor tiempo posible.

sismómetro 1.jpg

"Aparte de un mapeo, esto también servirá para tener al alcance las amenazas de la precordillera oriental", afirmó el jefe del Departamento de Sismología. El plan consiste en la instalación de estaciones hacia el sur y el norte pero depende las condiciones que presenten los terrenos.

Cabe destacar que el 80% de las réplicas registradas hasta el momento se encuentra en un radio aproximado de 15 kilómetros.

En este sentido, Sánchez manifestó que existe una "fuerte relación" entre el terremoto de 1952 y el del pasado lunes 18 de enero. "El último fue muy próximo al epicentro del 52 y tiene características similares".

Por último, el profesional destacó que si bien no se pueden predecir futuros sismos, se espera que no ocurra un nuevo terremoto de estas características en la inmediatez aunque, no descartó pequeños movimientos por la misma actividad que se registra en la zona del epicentro del último movimiento telúrico, debido a las fallas geológicas.