Implementan alivio fiscal para el riego agrícola en San Juan

En una sesión de trabajo técnico, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) junto con autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, y del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, se reunió con representantes de las Cámaras Agroindustriales para establecer protocolos que permitan la validación expedita del beneficio. La meta es garantizar que la reducción se traslade de manera directa al costo final de la energía de los usuarios beneficiarios, eliminando trabas burocráticas.

El EPRE supervisará la adecuación de los sistemas de facturación de las distribuidoras, de manera que la reducción del IVA sea reflejada de forma clara y auditable en los medidores de los productores.