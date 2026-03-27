El gobierno provincial inició medidas para reducir la carga impositiva sobre la energía eléctrica utilizada en sistemas y equipos de riego destinados al sector agroindustrial. La iniciativa busca aplicar de manera inmediata la reducción de la alícuota del IVA al 10,5%, en línea con lo dispuesto por la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
Implementan alivio fiscal para el riego agrícola en San Juan
El gobierno provincial aplicará una reducción del IVA al 10,5% en la energía eléctrica destinada a riego agroindustrial, agilizando su implementación y asegurando que el beneficio llegue directamente a los productores.