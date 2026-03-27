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Implementan alivio fiscal para el riego agrícola en San Juan

El gobierno provincial aplicará una reducción del IVA al 10,5% en la energía eléctrica destinada a riego agroindustrial, agilizando su implementación y asegurando que el beneficio llegue directamente a los productores.

El gobierno provincial inició medidas para reducir la carga impositiva sobre la energía eléctrica utilizada en sistemas y equipos de riego destinados al sector agroindustrial. La iniciativa busca aplicar de manera inmediata la reducción de la alícuota del IVA al 10,5%, en línea con lo dispuesto por la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

En una sesión de trabajo técnico, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) junto con autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, y del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, se reunió con representantes de las Cámaras Agroindustriales para establecer protocolos que permitan la validación expedita del beneficio. La meta es garantizar que la reducción se traslade de manera directa al costo final de la energía de los usuarios beneficiarios, eliminando trabas burocráticas.

El EPRE supervisará la adecuación de los sistemas de facturación de las distribuidoras, de manera que la reducción del IVA sea reflejada de forma clara y auditable en los medidores de los productores.

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