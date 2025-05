Hockey: 50 jugadoras buscan su lugar en la Selección sanjuanina sub-16

Embed

Dos selecciones, una provincia

Gracias a que San Juan compite en la categoría A nacional, el cuerpo técnico contempla la posibilidad de conformar dos equipos representativos: San Juan A y San Juan B. En total, podrían participar hasta 40 jugadoras. “Hay muy buen nivel también en la sub-14. Eso nos permite pensar en armar dos selecciones”, comentó el entrenador.

Sin embargo, el proceso de selección no es sencillo. Más allá de las condiciones técnicas, se trata de una etapa de formación personal para las chicas. "Sabemos que es una edad complicada, de muchos cambios. No lo tomamos a la ligera. Intentamos ser justos y muy comunicativos", aseveró. Desde hace dos años, el equipo técnico se compromete a llamar personalmente a las jugadoras que no son seleccionadas, explicándoles los motivos de su exclusión y qué aspectos pueden mejorar.

"No siempre quedan las 20 mejores. A veces depende del perfil que se necesita para el equipo. Por eso es fundamental que cada una se lleve algo del proceso, no solo la ilusión de quedar", resaltó el DT.

Compromiso y respeto mutuo

Las jugadoras no solo entrenan con frío, sino también después de largas jornadas escolares. Algunas, incluso, compiten los fines de semana y entrenan tres o cuatro veces por semana. “Es muy lindo ver que vienen entusiasmadas, con ganas. Eso nos hace más difícil la tarea de recortar, pero a la vez habla del compromiso que tienen”, valoró.

El vínculo con las adolescentes se construye con paciencia y respeto. “Las generaciones cambian, y uno tiene que adaptarse. Es fundamental ser sinceros, escucharlas, y que haya una buena comunicación. Queremos que se lleven algo positivo, que valoren la selección, que tengan ganas de hacer deporte”, afirma con convicción.

Finalmente, Narvaez, remarcó que el desafío no es solo deportivo, sino humano. “Nuestra tarea también es lograr que quieran jugar al hockey, que valoren el deporte en equipo, que un domingo a las nueve de la mañana tengan ganas de venir. Eso solo se logra con respeto y comunicación”.