El próximo 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por eso desde la Dirección de la Mujer prepararon una capacitación a cargo de un profesional de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que trabaja con hombres que ejercieron violencia de género. Ésta es una mirada que por algún tiempo no se había tenido en cuenta ya que la prioridad siempre fue la víctima; de todos modos, resaltaron la importancia de atender a estos hombres ya que son personas que seguirán ejerciendo su poder mientras no sean tratados con otras futuras parejas.













Aníbal Muzzín, licenciado en Psicología, dialogó con sanjuan8.com y advirtió sobre la importancia de trabajar de manera interdisciplinaria con los hombres que ejercen violencia machista. "Luego de la separación, esta persona armará una nueva pareja con una nueva mujer y si no modificó sus comportamientos, su forma de sentir y pensar, seguirá siendo el mismo", explicó el profesional. Para que produzca un cambio es necesario que el hombre que quiere recuperarse se conecte con sus emociones, en caso contrario, difícilmente pueda modificar una conducta. Por este comportamiento, Argentina tiene la preocupante estadística que indica que cada 30 horas una mujer es víctima de un femicidio.





Pero, ¿un hombre que ejerce violencia sexista puede recuperase?. "La mayoría de los hombres puede desaprender esa manera de resolver los conflictos. Los que no pueden hacerlo son los hombres que tienen índices psicopáticos elevados o tienen ciertas características como: no pueden ser empáticos con el otro, tampoco tienen remordimientos ni culpa por lo que realizaron", explicó Aníbal Muzzín. En estos casos que, según aclaró, son los que menos tienen y no se aceptan en los dispositivos por sus aptitudes, ya que se podría decir es irreversible su agresividad.













Por otra parte, Muzzín detalló que el hombre que ejerce poder a través de sus agresiones en diferentes ámbitos-casa, trabajo, calle- es porque aprendió en la pequeña infancia a resolver conflictos de esta forma-es decir a través de la violencia. "Este tipo de mandatos que provienen de la niñez pueden deconstruirse", aseguró luego de una charla a más de 90 profesionales.









"Las estadísticas arrogadas en el informe oficial de la Dirección de la Mujer reflejan que en el primer semestre del año 2018 se registraron un total de 2.495 casos de violencia familiar, siendo 1.912 nuevos (77%) y 582 reincidentes (23%)".