Hallaron a Juan Manuel Galdeano y está en buen estado de salud

El operativo se había activado días atrás, con la difusión de los datos físicos y la vestimenta que llevaba Galdeano al momento de ser visto por última vez. La policía había detallado que mide 1,75 metros, tiene tez blanca, ojos marrones, cabello negro corto y rostro redondo.

Según la información difundida, vestía pantalón de buzo gris oscuro, remera gris claro y botas de trabajo marrones.

Las autoridades también habían solicitado la colaboración de la ciudadanía y recordaron que cualquier dato podía aportarse al 911.