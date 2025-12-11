La Policía de San Juan informó que Juan Manuel Galdeano, de 32 años, fue localizado en horas de la siesta y se encuentra en buen estado de salud general. El hombre estaba desaparecido desde el 5 de diciembre, lo que había generado preocupación en su entorno.
Hallaron a Juan Manuel Galdeano y está en buen estado de salud
