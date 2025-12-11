"
Hallaron a Juan Manuel Galdeano y está en buen estado de salud

Juan Manuel Galdeano, de 32 años, fue encontrado este martes en buen estado de salud. Estaba desaparecido desde el 5 de diciembre, lo que había activado el programa San Juan te Busca.

La Policía de San Juan informó que Juan Manuel Galdeano, de 32 años, fue localizado en horas de la siesta y se encuentra en buen estado de salud general. El hombre estaba desaparecido desde el 5 de diciembre, lo que había generado preocupación en su entorno.

Si bien no se precisó el lugar donde fue encontrado, fuentes oficiales confirmaron que el hallazgo permitió cerrar una nueva activación del programa San Juan te Busca.

La búsqueda y el protocolo de activación

El operativo se había activado días atrás, con la difusión de los datos físicos y la vestimenta que llevaba Galdeano al momento de ser visto por última vez. La policía había detallado que mide 1,75 metros, tiene tez blanca, ojos marrones, cabello negro corto y rostro redondo.

Según la información difundida, vestía pantalón de buzo gris oscuro, remera gris claro y botas de trabajo marrones.

Las autoridades también habían solicitado la colaboración de la ciudadanía y recordaron que cualquier dato podía aportarse al 911.

