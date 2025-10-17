Habrá cortes de calles por la maratón de Gendarmería del domingo

La largada general para las distancias 3K, 10K y 15K está prevista para las 7:30 de la mañana, dando inicio a una mañana cargada de energía, compañerismo y espíritu deportivo. Luego, a las 10:00, será el turno de la concentración de la Carrera Kids, pensada para los más pequeños, que largarán a las 10:30. Finalmente, la premiación general se llevará a cabo a las 11:00 horas, cerrando la jornada antes del mediodía.

Teniendo en cuenta los horarios de competencia, el operativo de la Policia de San Juan estableció los siguientes cortes: