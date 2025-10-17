Este domingo 19 de octubre, fecha en la que se celebra el Día de la Madre, la comunidad sanjuanina tendrá una nueva cita con el deporte y los valores en movimiento con la realización de la Maratón de Gendarmería Nacional. La jornada tendrá como punto de encuentro el Escuadrón Núcleo San Juan, ubicado sobre calle Galíndez, en Marquesado.
Habrá cortes de calles por la maratón de Gendarmería del domingo
El domingo 19 de octubre las tres distancias largarán a las 7.30, mientras que la Maratón Kids será a las 10.30.