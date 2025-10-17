"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > maratón

Habrá cortes de calles por la maratón de Gendarmería del domingo

El domingo 19 de octubre las tres distancias largarán a las 7.30, mientras que la Maratón Kids será a las 10.30.

Este domingo 19 de octubre, fecha en la que se celebra el Día de la Madre, la comunidad sanjuanina tendrá una nueva cita con el deporte y los valores en movimiento con la realización de la Maratón de Gendarmería Nacional. La jornada tendrá como punto de encuentro el Escuadrón Núcleo San Juan, ubicado sobre calle Galíndez, en Marquesado.

La largada general para las distancias 3K, 10K y 15K está prevista para las 7:30 de la mañana, dando inicio a una mañana cargada de energía, compañerismo y espíritu deportivo. Luego, a las 10:00, será el turno de la concentración de la Carrera Kids, pensada para los más pequeños, que largarán a las 10:30. Finalmente, la premiación general se llevará a cabo a las 11:00 horas, cerrando la jornada antes del mediodía.

Teniendo en cuenta los horarios de competencia, el operativo de la Policia de San Juan estableció los siguientes cortes:

Te puede interesar...

- Corte general Rotonda de Galindez y Ruta 60 - 7 hs hasta 11 hs

- Corte general Galindez antes de Av. Libertador - 7 hs hasta 11 hs

- Corte general en entrada de Punta Tabasco - 7 hs hasta 11 hs

De esta manera, la organización —a cargo de Adventure Pro entura— pensó en un cronograma especial que permite disfrutar de la competencia sin interferir con los festejos familiares del Día de la Madre. Así, los participantes podrán compartir una mañana saludable y regresar a casa para celebrar con sus seres queridos.

Las inscripciones continúan abiertas en Rustik Aventura, en Hipólito Yrigoyen Sur 41, y se espera una gran participación tanto de corredores locales como de familias que acompañarán esta tradicional carrera sanjuanina.

Temas

Te puede interesar