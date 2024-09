Habilitarán un código QR para la inscripción por la vacunación contra el dengue

Las autoridades de salud enfatizan que esta estrategia es fundamental para reducir la incidencia de dengue en la comunidad, especialmente entre aquellos que trabajan en sectores críticos y aquellos que han sufrido la enfermedad anteriormente.

San Juan compró 42.000 dosis de vacunas contra el dengue

En la jornada de este jueves, el gobernador Marcelo Orrego presentó el Plan Integral Provincial para el abordaje de Dengue, Chikungunya y Zika 2024-2025. Lo hizo acompañado por el ministro de Salud, Amilcar Dobladez.

En este sentido, el primer mandatario dijo que “hoy anunciamos la implementación del Plan Provincial Integral de Abordaje contra el Dengue, un paso fundamental para proteger la salud de los sanjuaninos. Este plan, en sintonía con las directrices de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Federal de Salud, se enfoca en la prevención como eje principal. Además, hemos tomado la decisión de adquirir 42 mil dosis de vacunas contra el dengue, una medida firme del gobierno provincial para enfrentar esta amenaza. No obstante, la clave para combatir el dengue es la responsabilidad individual y comunitaria

Es vital que todos tomemos conciencia sobre la importancia de evitar la acumulación de agua y mantener la limpieza en nuestros entornos, tarea en la que los municipios jugarán un rol fundamental". Por su lado, el ministro Dobladez aseguró: “Este plan se estructura en cuatro fases para afrontar el brote de dengue previsto para el próximo año. La primera fase, ya en marcha hasta el 1 de noviembre, se centra en la concientización y la difusión de información.

Se busca educar a la población sobre la importancia de eliminar criaderos de mosquitos en los hogares, ya que el control del vector comienza en casa. Para ello, utilizaremos medios de comunicación, redes sociales y páginas oficiales, en colaboración con los municipios, que ya están trabajando en la limpieza de cunetas, espacios verdes y baldíos. Esta etapa también incluye un trabajo interministerial. Por ejemplo, el Ministerio de Educación está formando a directores, docentes y personal escolar para mantener las instituciones limpias y concienciar a los alumnos. De igual manera, se colabora con el Ministerio de Deportes para el mantenimiento de los clubes. Además, se refuerza la capacitación del personal de salud para la identificación temprana de casos". Continuó: "La segunda fase, que comenzará el 1 de noviembre, dará continuidad a las acciones de la primera, reforzando la preparación del personal y abordando los primeros casos, que probablemente sean importados.

Se implementarán operativos casa por casa para vacunar a quienes hayan padecido dengue, según los registros del CISA, así como al personal de salud y seguridad. La tercera fase corresponde a la respuesta al brote cuando ya haya circulación viral local. Se fortalecerá los recursos de salud para contener el aumento de casos, evitando que la situación se descontrole". Finalmente, dijo que "la cuarta fase es la de recuperación, que permitirá evaluar los resultados y analizar los datos epidemiológicos obtenidos.

Quiero ser claro: esto no es COVID, no habrá cierres ni confinamientos. Este es un plan estratégico para adelantarnos y proteger tanto a la población como al personal de salud y seguridad. La clave está en la prevención: si eliminamos los criaderos de mosquitos, no habrá dengue". El plan pone foco especial en el saneamiento ambiental entre los municipios, instituciones gubernamentales y la comunidad.

orrego plan dengue.jpeg

Además de la recolección y descarte de objetos en desuso en domicilios y peridomiciliarios Por otro lado, hay que tener en cuenta que se invirtió en la adquisición de reactivos, medicamentos para el tratamiento, insumos, insecticidas, larvicidas y repelentes, además de las vacunas con son una herramienta más de prevención. En cuanto a las vacunas son una herramienta para prevenir el dengue. Para ello, el Gobierno de la provincia adquirió 42.000 dosis para alcanzar a 21.000 personas. En este sentido, se colocarán las 21.000 dosis en la primera etapa y a los 3 meses, la segunda dosis. Los destinatarios de la vacunación serán personas de entre 4 a 59 años con antecedentes de enfermedad de dengue, debidamente notificados en el sistema de salud – SISA- (2.500 personas aproximadamente), personal de Salud del sector público y privado y personal de seguridad (Fuerzas de Seguridad, Bomberos y Defensa Civil).

La colocación de vacunas se realizará entre la segunda y tercera semana de octubre, teniendo en cuenta la logística y recepción de entrega de las vacunas. Además, para la colocación de las vacunas se tendrá en cuenta el siguiente escalonamiento en esta primera etapa: Las personas que fueron confirmadas como casos positivos de dengue y que se notificaron el sistema sanitario – SISA . Y en el grupo esencial, los equipos de salud del sector público y privado, teniendo en cuenta los lineamientos epidemiológicos de cuidar a quienes nos cuidan. Las personas que fueron confirmadas de dengue positivo y cargados en el sistema de Salud, accederán a un QR que estará disponible en los Centros de Salud, redes sociales y ciudadano digital, en el que deberán completar un formulario y posterior verificación del sistema, se enviará vía Whatsapp a la persona el respectivo día y horario de turno para la administración de la vacuna.

Además, los equipos de salud tendrán disponible la vacunación en el Vacunatorio Central, hospitales y centros de Salud. Además, asistieron el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez; el secretario de Ambiente, Federico Ríos; los intendentes de Rawson, Carlos Munisaga; de Calingasta, Sebastián Carbajal; de Capital, Susana Laciar, junto a autoridades del Ministerio de Salud y otras autoridades provinciales y municipales.