Fisicoculturista acusado de agresión: "La verdad sale a la luz"

“Disculpen que utilice este medio para este tipo de comunicado, pero lo veo necesario. Ante publicaciones falsas e inescrupulosas, desestimadas por la justicia en menos de 24hs, que en consecuencia me dejaron en libertad (estuve detenido, la pasé muy mal todo ese tiempo) un acto de maldad pura de una persona de la que nunca imaginé que haría algo así. Gracias a Dios la verdad sale a la luz y en este caso fue desestimada sin mucho trámite por la inconsistencia de las falsas denuncias, y falaces "pruebas" en mi contra”, manifestó el fisicoculturista.

Para finalizar, agregó: “Decirles que estoy muy bien acompañado por la gente correcta y mi familia, para quienes se preocupan por mi (los que me llaman y los que no por respetar mi intimidad). Mil gracias por estar”.