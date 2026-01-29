"
Fisicoculturista acusado de agresión: "La verdad sale a la luz"

El fisicoculturista sanjuanino que fue detenido por agresión a su novia en La Plata, hizo su descargo en redes sociales y aseguró que la causa está desestimada.

En las últimas horas, se conoció que un fisicoculturista sanjuanino, G. V. D. de 24 años, había sido detenido en La Plata luego de ser acusado por su novia por violencia de género.

Tras esta noticia, el entrenador rompió el silencio e hizo su descargo sobre lo sucedido en su cuenta de Instagram.

“Disculpen que utilice este medio para este tipo de comunicado, pero lo veo necesario. Ante publicaciones falsas e inescrupulosas, desestimadas por la justicia en menos de 24hs, que en consecuencia me dejaron en libertad (estuve detenido, la pasé muy mal todo ese tiempo) un acto de maldad pura de una persona de la que nunca imaginé que haría algo así. Gracias a Dios la verdad sale a la luz y en este caso fue desestimada sin mucho trámite por la inconsistencia de las falsas denuncias, y falaces "pruebas" en mi contra”, manifestó el fisicoculturista.

Para finalizar, agregó: “Decirles que estoy muy bien acompañado por la gente correcta y mi familia, para quienes se preocupan por mi (los que me llaman y los que no por respetar mi intimidad). Mil gracias por estar”.

