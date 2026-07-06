La provincia hizo historia al realizar la semita más grande del mundo

Visiblemente emocionado, Tereszko agradeció el acompañamiento del público y destacó el esfuerzo colectivo que hizo posible concretar el desafío. "Más allá del récord, la idea fue transmitir que los sueños se pueden cumplir, que hace falta trabajo, planificación y entender que los límites muchas veces están solamente en nuestra mente", expresó.

El chef también puso en valor el trabajo de los estudiantes, voluntarios y colaboradores, al tiempo que remarcó la importancia de preservar las tradiciones. "La semita es el ADN de San Juan. Es algo único, profundamente nuestro y tenemos que seguir cuidándolo entre todos", afirmó.

Además, propuso impulsar la declaración del 5 de julio como Día Nacional de la Semita Sanjuanina, con el objetivo de difundir y proteger uno de los productos más representativos de la identidad gastronómica provincial.

Concurso con sabor sanjuanino

Como en cada edición, el Concurso Provincial del Pan y la Semita fue uno de los principales atractivos de la jornada. En la categoría Pan, el primer puesto fue para María Rosa García, mientras que el segundo lugar lo obtuvo Rosa Cárdenas.

En tanto, en la categoría Semita, la ganadora fue Alejandra Belén Argumosa, seguida por Lorena Muñoz. Las vencedoras recibieron electrodomésticos como premio al trabajo realizado.