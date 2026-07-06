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La provincia hizo historia al realizar la semita más grande del mundo

En la Fiesta del Pan y la Semita, se realizó la semita más grande del mundo. Una pieza de de ocho metros de diámetro y cerca de 900 kilos.

La tercera edición de la Fiesta del Pan y la Semita quedará marcada como una de las jornadas gastronómicas y culturales más importantes de San Juan. Más de 5.000 personas se dieron cita este domingo en el Predio Gaucho José Dolores, en Médano de Oro, donde la gran protagonista fue la elaboración de la Semita Más Grande del Mundo, una pieza de ocho metros de diámetro y cerca de 900 kilos que busca convertirse en un Récord Guinness.

Organizada por la Municipalidad de Rawson, la celebración volvió a convocar a familias de toda la provincia, que disfrutaron de una propuesta con espectáculos artísticos, academias de danza, paseo de artesanos y emprendedores, patio gastronómico y el tradicional Concurso Provincial del Pan y la Semita.

El momento más esperado llegó con la presentación de la gigantesca semita, elaborada por el chef Mauricio Tereszko junto a alumnos de la Academia Culinaria Grand Chef. La imponente pieza, considerada un hito para la gastronomía sanjuanina, fue compartida entre los asistentes una vez finalizada su cocción, mientras que una parte importante de la producción será donada a instituciones, comedores y merenderos, reforzando el carácter solidario de la iniciativa.

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Visiblemente emocionado, Tereszko agradeció el acompañamiento del público y destacó el esfuerzo colectivo que hizo posible concretar el desafío. "Más allá del récord, la idea fue transmitir que los sueños se pueden cumplir, que hace falta trabajo, planificación y entender que los límites muchas veces están solamente en nuestra mente", expresó.

El chef también puso en valor el trabajo de los estudiantes, voluntarios y colaboradores, al tiempo que remarcó la importancia de preservar las tradiciones. "La semita es el ADN de San Juan. Es algo único, profundamente nuestro y tenemos que seguir cuidándolo entre todos", afirmó.

Además, propuso impulsar la declaración del 5 de julio como Día Nacional de la Semita Sanjuanina, con el objetivo de difundir y proteger uno de los productos más representativos de la identidad gastronómica provincial.

Concurso con sabor sanjuanino

Como en cada edición, el Concurso Provincial del Pan y la Semita fue uno de los principales atractivos de la jornada. En la categoría Pan, el primer puesto fue para María Rosa García, mientras que el segundo lugar lo obtuvo Rosa Cárdenas.

En tanto, en la categoría Semita, la ganadora fue Alejandra Belén Argumosa, seguida por Lorena Muñoz. Las vencedoras recibieron electrodomésticos como premio al trabajo realizado.

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