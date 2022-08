Familiares de un paciente agredieron a un médico del hospital de Caucete

Según trascendió, un hombre que necesitaba atención urgente llegó en brazos de su hijo hasta el hospital César Aguilar. Pero, la demora de los profesionales impacientó a uno de los hijos del paciente que agredió a un médico y rompió los vidrios de una puerta.

Los hechos quedaron registrados a través de fotos y un video que trascendió en las últimas horas del domingo.

Según indicó un portal digital del departamento del Este, los familiares estaban en estado de ebriedad y uno de ellos se lastimó parte de la mano.

Por otro lado, un nieto del hombre que necesitaba atención médica escribió en redes sociales: “El señor que estuvo internado es mi abuelo, estaba casi muerto, y no lo atendían, no digo que la violencia es una solución a las cosas, pero lamentablemente uno de los hijos de mi abuelo no aguantó el ver a su padre prácticamente muerto y que no lo atendían”.