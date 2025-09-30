"
Falleció Eduardo Pósleman, histórico dirigente bloquista

Tenía 84 años. Fue ministro de Gobierno, senador nacional y gobernador interino en 1982, en plena transición hacia la democracia.

Este martes se conoció el fallecimiento de Eduardo Alfredo Pósleman, histórico dirigente bloquista que murió a los 84 años. Su figura quedó marcada en la historia provincial por haber sido el responsable de encabezar el último tramo de la transición democrática en 1983, motivo por el cual fue apodado “El peón de la democracia”.

Pósleman, abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba en 1969, desarrolló una amplia trayectoria en la política sanjuanina. Fue tres veces ministro de Gobierno durante las administraciones de Leopoldo Bravo, ocupó una banca en la Legislatura y también se desempeñó como senador nacional entre 1989 y 1992, cargo al que accedió tras la muerte de un representante en funciones. En esa etapa, participó de actos protocolares internacionales y llegó a entrevistarse con el papa Juan Pablo II.

En diciembre de 1981 fue designado director del Banco de San Juan y, un año más tarde, Reynaldo Bignone lo nombró gobernador interino con la misión de preparar la provincia para el retorno a las urnas. Asumió el 6 de diciembre de 1982 y permaneció en funciones hasta diciembre de 1983, cuando entregó el mando al bloquista Leopoldo Bravo, electo por el voto popular tras el final de la dictadura.

Además, en 1986 integró la Convención Constituyente Provincial, participando de la reforma de la Carta Magna sanjuanina. En 2021 recibió un homenaje en la Cámara de Diputados, donde fue distinguido como Ciudadano Ilustre.

En los últimos años, siguió vinculado a la abogacía, aunque de manera más reducida. En una entrevista realizada en 2020 había reconocido que la edad lo llevó a bajar el ritmo laboral, aunque nunca abandonó del todo su actividad profesional.

La muerte de Pósleman cierra el capítulo de una de las figuras clave de la política sanjuanina de las últimas décadas, recordado como el dirigente que condujo la provincia en los meses más delicados de la transición institucional.

