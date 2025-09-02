Extendieron la vacunación contra el Virus Sincitial Respiratorio

Una diferencia clave con respecto al año pasado fue el inicio anticipado de la campaña, que comenzó el 6 de enero de 2025. Esto permitió un aumento del 46% en la cantidad de personas gestantes vacunadas, lo que representa 2.500 dosis adicionales aplicadas, en comparación con la campaña anterior.

Este esfuerzo colectivo permitió que 2.500 recién nacidos más estén protegidos frente al VSR en relación al año pasado. La ampliación del período de vacunación, junto con el mantenimiento de una alta cobertura, permitió proteger a más embarazadas y a sus bebés en una etapa crítica del desarrollo.

Beneficios de la vacuna contra el VSR: