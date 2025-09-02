El Ministerio de Salud informó que se amplía la campaña de vacunación contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), destinada a personas gestantes entre las 32 y 36 semanas de gestación. Inicialmente prevista hasta el 31 de agosto, la campaña se extiende hasta el 31 de octubre del corriente año y/o hasta agotar el stock provincial disponible.
Extendieron la vacunación contra el Virus Sincitial Respiratorio
