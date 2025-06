Estafa con lotes: acusada fue liberada y el otro imputado, con domiciliaria

Pérez Bedini, quien hasta ahora cumplía arresto domiciliario, recuperó la libertad aunque bajo ciertas restricciones. Por su parte, Salinas, que se encontraba alojado en el Servicio Penitenciario Provincial desde el 15 de abril, fue beneficiado con prisión domiciliaria.

Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, el fiscal Eduardo Gallastegui había solicitado prorrogar la prisión preventiva. No obstante, el magistrado entendió que en el caso de Pérez Bedini no se verificaba riesgo de fuga, especialmente por su condición de madre de dos menores. La imputada deberá presentarse semanalmente en una comisaría, tiene prohibido salir de la provincia o del país, y no podrá contactar a las víctimas ni entorpecer la investigación. Estas medidas regirán durante un plazo de cuatro meses.