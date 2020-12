San Juan espera 4700 dosis de la vacuna COVID

El gobierno provincial a través de Salud Pública, elevó a Nación un mapa situacional con el estatus sanitario y el comportamiento del virus en la población sanjuanina. En éste informe el pedido de vacunas tuvo un número claro de 575 mil dosis para vacunar a unas 287.500 personas. Las prioridades, también fijadas desde la logística nacional será orientada en primer lugar a los efectivos de salud, posteriormente seguridad y luego las definiciones que se vayan tomando. Se cree que el próximo sector podrían ser docentes pero en el plano actual eso todavía no está definido por que en época de vacaciones no se descarta ir primero por los factores de riesgo. De todos modos será la bajada de línea nacional que con la impronta provincial vayan definiendo este tipo de cuestiones en medio de una vacunación que genera debates, ansiedades e incertidumbres sobre el rebrote inglés y si la Sputnik V cubrirá o no la nueva cepa de COVID.

Ayer se terminó de aprobar la fase 3 de la vacuna rusa y tras la autorización de la ANMAT (hoy lo hizo con la de Pfizer) para su aplicación en personas de entre 18 y 87 años, se espera que mañana llegue el vuelo de Aerolíneas Argentinas al país y de allí se realice la histórica distribución de vacunas.