Escraches: analizan buscar a las mujeres que denunciaron ser víctimas de abusos

Es así que hasta se creó un perfil que se denominó Impunes San Juan (@impunes_sj) y llegó hasta la Justicia. sanjuan8.com se comunicó con fuentes judiciales y advirtieron que están al tanto de lo que se viralizó e informaron que hasta el momento no hay denuncias formales. “Poco se puede hacer en base a que son delitos de instancias privadas. Pero no descartamos tomar medidas”, agregó una fuente en off. Es que la Unidad Fiscal de Investigación puede contactar a las víctimas e instarlas a que realicen la denuncia penal y comenzar con una investigación.

Es que en las historias compartidas durante la jornada del miércoles hay agresiones sexuales que van desde el acoso sexual, abuso con acceso carnal, lesiones y hasta la participación de dos hombres.

Por eso instaron a que se animen a denunciar para luego poder investigar cada caso que llegue hasta el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género. “Es importante que se denuncie ya que puede haber menores víctimas y mucho más si los señalados eran mayores”, agregó otra fuente judicial.

La creadora de la página que en pocas horas alcanzó en Instagram casi 5 mil seguidores publicó cual es el objetivo de la red social. “Primero la condena social y la humillación de sus actos”. Seguido, enviaron un mensaje a los presuntos abusadores: “Queremos que reflexionen y se arrepientan. Que hablen el tema con sus amigos. Que pidan perdón a todas las mujeres que agredieron física y verbalmente”, agregaron en la historia principal.

Por otra parte, sanjuan8.com también habló con Sofía Lloveras, abogada que acompañó a la primer joven que generó el debate en redes sociales y explicó que está acompañando como madre, amiga, docente y profesional.

La abogada detalló que la joven con la que se contactó fue su alumna y de acuerdo a lo que pudo saber, es que la historia comenzó cuando esta chica de 24 años retuiteó una historia de un abuso de otra joven. “A ella le pasó algo puntual con ese mismo varón y a raíz de eso comienza a recibir otras situaciones de abuso”, expresó Sofía Lloveras.

La profesional explicó que los casos expuestos tomaron interés público y argumentó que la joven que comenzó con los relatos no comparte algo que no sea de cuentas reales . “Además cada señalado tiene al menos dos o tres denuncias”, añadió a este diario.

“Los abusos sexuales son de instancia privada y son difíciles de comprobar porque suceden en el ámbito privado. Yo creo que transitar por una denuncia y exponer los casos y atravesarlos es un proceso duro que muchas veces puede terminar en una sentencia por falta de mérito y eso genera temores”, argumentó la profesional ante la falta de denuncias.

Si sos víctima de abuso sexual podés denunciar en el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género.