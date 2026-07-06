EPRE pidió reglas equitativas tras el pedido de Vicuña por la red de 500 kV

Desde el EPRE señalaron que acompañan el crecimiento de la minería, pero sostienen que el acceso a la red eléctrica debe administrarse bajo criterios de transparencia, seguridad jurídica y libre competencia, evitando que un solo emprendimiento concentre el uso de una infraestructura estratégica.

El organismo recordó que la infraestructura eléctrica que permitirá abastecer estos desarrollos fue financiada parcialmente mediante el Fondo PIEDE, integrado con aportes de empresas beneficiarias, además de hogares, comercios e industrias sanjuaninas. Por ese motivo, considera que debe reconocerse ese esfuerzo colectivo al momento de definir las condiciones de utilización de la capacidad disponible.

En ese sentido, el EPRE propuso un esquema de acceso bajo un modelo multiusuario, que permita compartir la infraestructura existente sin generar privilegios monopólicos para un proyecto en particular y preservando las posibilidades de conexión para futuras iniciativas mineras y de generación de energías renovables en la provincia.

El ente regulador aclaró que su postura no busca frenar las inversiones ni retrasar el desarrollo del proyecto Josemaría. Por el contrario, sostuvo que contar con un marco regulatorio previsible y equitativo permitirá acelerar las inversiones y brindar mayor seguridad a todos los actores involucrados.

Asimismo, destacó que un sistema basado en reglas claras fortalecerá el crecimiento sostenido del sector minero, al ofrecer igualdad de condiciones para acceder a la infraestructura eléctrica de extra alta tensión.

Finalmente, el EPRE manifestó su disposición a continuar trabajando de manera conjunta con las autoridades nacionales y las empresas involucradas para alcanzar una solución que permita avanzar rápidamente con las inversiones, resguardando al mismo tiempo el interés público, la seguridad del sistema eléctrico y el desarrollo equilibrado de toda la provincia de San Juan.