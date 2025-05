Enzo Cornejo sobre las elecciones en CABA: "Debemos escuchar a la gente"

Milei: "A partir de ahora hay que pintar de violeta todo el país"

Respecto al avance de La Libertad Avanza y en referencia al segundo puesto de Santoro, Cornejo consideró que el resultado debe ser tomado como un llamado de atención: “Es clave hacer lectura del mensaje que nos está dando la ciudadanía, que nos pongamos a trabajar para que el kirchnerismo no vuelva”. En ese sentido, remarcó: “Que un casi 30% de porteños elija el kirchnerismo es un alerta para el PRO, para LLA y para todos los partidos que venimos luchando para que no vuelvan más”.

En las elecciones de CABA, solo el 56 % del padrón

En cuanto al rol del PRO en el escenario político actual, Cornejo fue contundente: “El partido tiene clara su responsabilidad en los espacios que representa, y seguirá demostrando que esos valores y la convicción son superiores a cualquier ego”. Y agregó: “El PRO fue y seguirá siendo solidario y a cambio de nada con el gobierno de Javier Milei. Cuando necesite apoyo en las Cámaras, ahí estaremos".

Por último, el dirigente sanjuanino hizo hincapié en un dato que considera alarmante: la baja participación del electorado. “ La gente está harta. Si no hacemos autocrítica, si no tomamos el mensaje del ciudadano, no llegaremos a ningún lado”, sostuvo.