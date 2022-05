En tres meses, levantaron 1.836 toneladas de escombros vecinales

La Brigada Capital contó con la participación de 693 personas, que en estos meses han cargado 459 camionadas de descacharreo, ayudados por maquinaria específica como retroexcavadora, hidrogrúa, barredora, entre otras. Esto alcanza unas 1836 toneladas de basura removida.

El objetivo central de estos operativos “Capital No Para” es llegar al fondo de la casa de los vecinos. Es que no solo limpian acequias, plazas y espacios verdes, poda de ramas que entorpecen cables o luminarias; sino que se llevan cualquier tipo de cacharro y cachivache. Estos elementos son los que las personas suelen acumular y descartar en el fondo de sus casas o en “la piecita” y terminan sirviendo de refugio y criadero de arañas, alacranes, mosquitos y ratas. En los días previos a estos abordajes, personal municipal de la Dirección de Comunidades visita el barrio informando sobre las acciones a seguir e invitando a que los vecinos lleven al frente de sus casas este tipo particular de basura.

El personal afectado pertenece a la Dirección de Ambiente, Dirección de Servicios, Dirección de Movilidades y Servicio de Emergencia Municipal (SEM) dependientes de la Secretaría de Ambiente y Servicios. Pero además en los casos de consorcios se sumó personal de la Dirección de Salud con el campamento sanitario de controles médicos y vacunación. En todos los casos interviene también en la comunicación con el vecino personal de la Dirección de Comunidades. Estas últimas dos reparticiones pertenecen a la Secretaría de Gobierno.

La selección de los espacios a intervenir responde al análisis de los pedidos recibidos, que son georeferenciados en el sistema de reclamos. Posteriormente se puede coordinar de manera ordenada y más eficiente las tareas a realizar.

El pedido recurrente del intendente Emilio Baistrocchi en las reuniones de gabinete es que los funcionarios estén más cerca de los vecinos, monitoreando las acciones municipales. Hasta el mismo intendente ha llegado a estos operativos para supervisar junto a los vecinos el desarrollo.