La Municipalidad de Rivadavia continúa llevando adelante acciones que apuntan a mejorar y poner en valor los espacios que forman parte de la vida de cada comunidad. En esta oportunidad, el intendente Sergio Miodowsky inauguró las obras de renovación integral de la Unión Vecinal del Barrio Frondizi, cumpliendo con un compromiso asumido con los vecinos.
El Barrio Frondizi tiene una renovada Unión Vecinal
El espacio que es parte de la identidad del barrio y que ahora cuenta con instalaciones completamente renovadas para el encuentro y las actividades de los vecinos.