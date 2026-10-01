El Barrio Frondizi tiene una renovada Unión Vecinal

La intervención permitió transformar completamente las instalaciones existentes. Se realizó el techo a nuevo, la renovación de los baños, la construcción de una cocina y la pintura general de todo el edificio, logrando que la Unión Vecinal vuelva a lucir renovada y en mejores condiciones para recibir a la comunidad.

La importancia de esta obra radica también en recuperar un espacio que ya era parte de la historia del barrio. La Unión Vecinal no nació con esta gestión: existía y cumplía una función para los vecinos, pero necesitaba ser renovada y puesta nuevamente en valor. Hoy, gracias a los trabajos realizados, vuelve a contar con instalaciones adecuadas y preparadas para seguir siendo un punto de encuentro.