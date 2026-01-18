El Papa reza por las víctimas en el Congo y el sur de África

León XIV indicó que la población de la República Democrática del Congo se enfrenta a "grandes dificultades" y se ven obligadas a escapar de sus tierras, en una grave crisis humanitaria que atraviesa esa nación.

"Oremos para que entre las partes en conflicto prevalezca siempre el diálogo para la reconciliación y la presencia", precisó el jefe de la Iglesia Católica.

Asimismo, en la República Democrática del Congo al menos 18 personas murieron a causa de un deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias que azotaron una ciudad del este del país.

El temporal afectó a gran parte del sur de África y hubo más de 100 fallecidos en Sudáfrica, Mozambique y Zimbabue.

En ese sentido, el Papa expresó su cercanía y la solidaridad de la Iglesia con los países afectados al señalar: "Deseo además asegurar mis oraciones por las víctimas de las inundaciones que han azotado el sur de África en los días pasados".