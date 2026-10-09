La medida de fuerza del transporte público, que se extendió durante 48 horas por un reclamo salarial, generó un fuerte perjuicio para los comerciantes. La interrupción del servicio impactó de lleno en la actividad del centro, en un momento clave para el sector por la cercanía del Día de la Madre, una de las fechas de mayores ventas del año.
El paro de colectivos provocó una caída del 70% en las ventas del comercio
El paro de colectivos durante dos días consecutivos representó un duro golpe para el comercio sanjuanino, que perdió una parte importante de sus ventas en la previa del Día de la Madre.