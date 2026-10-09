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El paro de colectivos provocó una caída del 70% en las ventas del comercio

El paro de colectivos durante dos días consecutivos representó un duro golpe para el comercio sanjuanino, que perdió una parte importante de sus ventas en la previa del Día de la Madre.

La medida de fuerza del transporte público, que se extendió durante 48 horas por un reclamo salarial, generó un fuerte perjuicio para los comerciantes. La interrupción del servicio impactó de lleno en la actividad del centro, en un momento clave para el sector por la cercanía del Día de la Madre, una de las fechas de mayores ventas del año.

Desde el sector señalaron que cada vez que se interrumpe el transporte de pasajeros, las ventas pueden caer hasta un 70%, debido a que la mayoría de los clientes utiliza este medio para trasladarse hasta el centro, según expresó Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio, al programa Punto de Partida que se emite por Canal 8.

La situación genera preocupación entre los comerciantes, especialmente porque el Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante para San Juan, después de Navidad, y representa una oportunidad clave para impulsar las ventas y recuperar el movimiento económico.

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Ante este escenario, el sector comercial apuesta a distintas herramientas de financiación y propuestas para incentivar el consumo durante los próximos días. Entre las alternativas previstas se encuentran planes de tres cuotas sin interés con bancos, además de promociones con tarjetas que ofrecerán financiación de entre seis y 12 cuotas y reintegros de hasta el 30% en algunos casos.

A estas iniciativas se sumará una actividad especial en el centro sanjuanino. El próximo 16 de octubre se realizará un desfile en la Peatonal, con el objetivo de generar atractivos, convocar al público y promover la llegada de consumidores a los comercios.

La intención es recuperar el movimiento en las calles céntricas y ofrecer propuestas que incentiven las compras en una fecha clave para la actividad.

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