El paro de colectivos provocó una caída del 70% en las ventas del comercio

Día de la madre

Ante este escenario, el sector comercial apuesta a distintas herramientas de financiación y propuestas para incentivar el consumo durante los próximos días. Entre las alternativas previstas se encuentran planes de tres cuotas sin interés con bancos, además de promociones con tarjetas que ofrecerán financiación de entre seis y 12 cuotas y reintegros de hasta el 30% en algunos casos.

A estas iniciativas se sumará una actividad especial en el centro sanjuanino. El próximo 16 de octubre se realizará un desfile en la Peatonal, con el objetivo de generar atractivos, convocar al público y promover la llegada de consumidores a los comercios.

La intención es recuperar el movimiento en las calles céntricas y ofrecer propuestas que incentiven las compras en una fecha clave para la actividad.