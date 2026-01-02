Desde el Ministerio de Producción, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través de la Dirección de Contingencias y Registro de Productores, comunica formalmente a todos los productores agropecuarios cuyos cultivos hayan sido afectados por granizo recientemente, que deben realizar la denuncia correspondiente para acceder al programa de asistencia vigente.
El Gobierno brindará ayuda a productores que fueron víctimas de granizo
La Secretaría de Agricultura informó el procedimiento y los plazos para que los productores damnificados por el granizo puedan solicitar asistencia económica.