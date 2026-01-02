"
El Gobierno brindará ayuda a productores que fueron víctimas de granizo

La Secretaría de Agricultura informó el procedimiento y los plazos para que los productores damnificados por el granizo puedan solicitar asistencia económica.

Desde el Ministerio de Producción, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, a través de la Dirección de Contingencias y Registro de Productores, comunica formalmente a todos los productores agropecuarios cuyos cultivos hayan sido afectados por granizo recientemente, que deben realizar la denuncia correspondiente para acceder al programa de asistencia vigente.

El trámite debe realizarse de manera presencial y obligatoria ante la Dirección de Contingencias y Registro de Productores, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores a la ocurrencia del siniestro. Este paso es fundamental para poder acceder a las medidas de apoyo del Programa de Asistencia Económica Agrícola para Contingencias Climáticas.

Hasta el momento el relevamiento en zonas productivas arrojó lo siguiente:

• Sarmiento: se ha registrado caída de granizo chico, en la localidad de Pedernal, sin revestir gravedad.

• Pocito: se ha registrado caída de granizo chico, sin revestir gravedad.

• Jáchal: se ha registrado caída de granizo; en este momento, los equipos técnicos están relevando la zona.

Para realizar la denuncia, es necesario contar con el RUPA (Registro Único de Productor Agropecuario) actualizado. Se recomienda verificarlo con antelación.

Dónde y cuándo presentarse

Lugar: Dirección de Contingencias y Registro de Productores. 4º Piso, Núcleo 5 – Edificio Centro Cívico.

Horario de atención: Lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas.

Teléfonos para consultas: 4308326 / 4306345.

Para más información

Dirección de Contingencias y Registro de Productores

Tel: 4308326 / 4306345

Dirección: 4º Piso, Núcleo 5 – Edificio Centro Cívico.

