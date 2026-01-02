El Gobierno brindará ayuda a productores que fueron víctimas de granizo

• Sarmiento: se ha registrado caída de granizo chico, en la localidad de Pedernal, sin revestir gravedad.

• Pocito: se ha registrado caída de granizo chico, sin revestir gravedad.

• Jáchal: se ha registrado caída de granizo; en este momento, los equipos técnicos están relevando la zona.

Para realizar la denuncia, es necesario contar con el RUPA (Registro Único de Productor Agropecuario) actualizado. Se recomienda verificarlo con antelación.

Dónde y cuándo presentarse

Lugar: Dirección de Contingencias y Registro de Productores. 4º Piso, Núcleo 5 – Edificio Centro Cívico.

Horario de atención: Lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas.

Teléfonos para consultas: 4308326 / 4306345.

Para más información

Dirección de Contingencias y Registro de Productores

Tel: 4308326 / 4306345

Dirección: 4º Piso, Núcleo 5 – Edificio Centro Cívico.