El fuerte mensaje de Escobar a Uñac y Orrego: "Esto es lo único que nos salva"

"Estamos festejando la democracia. En 100 años, llevamos 40 de democracia. El tema es que la defendamos, y segundo, saber para qué la defendemos. Ha pasado el tiempo y, a veces parece que, en vez de caminar en línea recta caminamos en círculo, porque hay cosas que se repiten y la historia no debe repetir las cosas que no debemos repetir. Por eso estamos acá, para tratar de caminar en línea recta y no hacerlo en círculo. Espero fervientemente que caminemos en línea recta. Somos los responsables de eso. Muchos de los que están aquí peinamos canas. Nos tocó responsabilidades distintas, participé en más de un cuarto de esos 40 años, y quiero decir que me siento tan responsable como Sergio que está dejando su gobernación o Marcelo que le toca iniciar su camino. La historia es así, nada más que el legado que vayan dejando ustedes sirva para consolidarnos y para que, en realidad saquemos a la Argentina de esta situación que nos tiene divididos. La democracia no es más que estrechar lazos en relaciones humanas con el mismo objetivo en común. No hay motivo de festejos, pero sí hay necesidad y motivo de estar juntos. Esto es como una familia con hijos que piensan distinto, como toda familia, estamos todos en la misma mesa y esto es lo único que nos salva".

El mensaje de Sergio Uñac

"Lo que estamos haciendo es conmemorar el presente y el fututo. Con Marcelo podemos pensar en temas igual, en otros, distintos, pero tenemos un objetivo común que - en definitiva - es que San Juan siga creciendo. Me resisto a pensar que la política se pueda resumir en una foto, pero quienes quieran resumir en una foto quizás sea esta foto. Con el ex gobernador, con el senador Basualdo, con el presidente del partido UCR, con los presidentes de los distintos partidos".

El mensaje de Orrego

"Hoy no pensaba hablar, me pareció que correspondía que lo hiciera el gobernador. Veíamos todos en pocos segundos de todo lo que ha pasado en este siglo sobre todo en la década del 30', en el 70' y en el 76', tantos hombres y mujeres que aportaron mucho para que hoy vivamos en democracia, como muchos que no están. Este es un día para homenajearlos y consolidad el diálogo en la política, entender que es la única forma. Este sistema es un sistema que, por supuesto, no es perfecto. Hay que seguir trabajando de manera mancomunada, no va a ser fácil, para quien quiera que sea el presidente. Pero si los sanjuaninos estamos unidos, no habrá obstáculo que podemos superar.