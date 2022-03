El director de Enfermería admitió errores en la carga de datos

En ese sentido, explicó que las fallas estuvieron en la carga de datos del programa Excel que, al parecer no registró datos de manera fehaciente, sino más bien cometió errores en la posición de algunos DNI. "Cuando publicaron las listas, los de la planilla de ingresantes que no aprobaron se dieron cuenta que estaban mal su DNI. Ahí comenzó la ola de críticas", dijo Pintos. Los encargados de informática advirtieron que verdaderamente los datos aparecían tergiversados y los corrigieron, según explicó el director.

Asimismo, añadió que los exámenes están disponibles para quienes quieran revisarlos.

¿Copiaron o no fueron, pero aparecen aprobados?

"Fueron una o dos personas nada más que usaron machetes, pero no aparecen en el grupo de los aprobados. Puede ser alguien malintencionado que los puso, no sé". El director asumió que hubo aspirantes que tuvieron bajas por copiar en el examen y que se les encontró "machetes", pero que no entrarían entre los ingresantes.

Con respecto a los posibles casos de aspirantes que no se habrían presentado, pero aparecen como aprobados, indicó que es "imposible" que haya ocurrido. "El personal de ingreso les constató hasta las caras con el DNI para que no venga a rendir alguien que no era. La persona que fue a rendir es la que tiene el código de barra", añadió.

Fueron unas 1.200 personas que se presentaron a rendir el examen y que tuvieron los resultados durante el fin de semana.