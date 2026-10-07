El Consejo de la Magistratura definió las ternas para los juzgados de Familia y Civil

Para el cargo de Juez de Primera Instancia del Tercer Juzgado de Familia, la terna quedó conformada por la abogada María Julia Comoglio, la abogada María Gabriela Lanzone Frazeto y el abogado Rubén Eduardo Lloveras Parra.

Por su parte, para el cargo de Juez de Primera Instancia del fuero Civil, los profesionales seleccionados son las abogadas Paola Fernanda Cassab Bianchi y Romina Gabriela Pereyra Carta, junto al abogado Eduardo Daniel Riveros.