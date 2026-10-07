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El Consejo de la Magistratura definió las ternas para los juzgados de Familia y Civil

Se dieron a conocer los seis abogados seleccionados para cubrir las dos primeras vacantes del concurso judicial que reunió a 180 postulantes en San Juan.

El Consejo de la Magistratura de San Juan hizo públicas las primeras dos ternas correspondientes al concurso en curso para cubrir seis cargos vacantes en el Poder Judicial de la provincia. En esta oportunidad, quedaron definidos los postulantes para un cargo en el fuero de Familia y otro en el fuero Civil.

Para el cargo de Juez de Primera Instancia del Tercer Juzgado de Familia, la terna quedó conformada por la abogada María Julia Comoglio, la abogada María Gabriela Lanzone Frazeto y el abogado Rubén Eduardo Lloveras Parra.

Por su parte, para el cargo de Juez de Primera Instancia del fuero Civil, los profesionales seleccionados son las abogadas Paola Fernanda Cassab Bianchi y Romina Gabriela Pereyra Carta, junto al abogado Eduardo Daniel Riveros.

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Los seis profesionales que integran estas ternas avanzarán a las siguientes instancias del proceso de selección, donde la Cámara de Diputados de San Juan deberá definir quiénes asumirían finalmente cada uno de los magistrados.

El concurso general para cubrir seis vacantes judiciales convocó a un total de 180 abogados inscriptos. Además de los dos cargos con ternas ya conformadas, la convocatoria contempla cubrir una Fiscalía de Primera Instancia (con 160 anotados), un Juzgado de Primera Instancia para la Segunda Circunscripción (100 inscriptos), dos cargos de juez de Familia (con 61 postulaciones acumuladas) y una Fiscalía de Cámara (15 aspirantes), además de una Asesoría de Menores e Incapaces para la Segunda Circunscripción.

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