El Consejo de la Magistratura de San Juan hizo públicas las primeras dos ternas correspondientes al concurso en curso para cubrir seis cargos vacantes en el Poder Judicial de la provincia. En esta oportunidad, quedaron definidos los postulantes para un cargo en el fuero de Familia y otro en el fuero Civil.
El Consejo de la Magistratura definió las ternas para los juzgados de Familia y Civil
Se dieron a conocer los seis abogados seleccionados para cubrir las dos primeras vacantes del concurso judicial que reunió a 180 postulantes en San Juan.