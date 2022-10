El comercio estima pérdidas del 25% a raíz del paro de colectivos

"Este paro de colectivos nos afectó terriblemente. No solo porque estamos a principios de mes y muchos sanjuaninos cobraron su sueldo sino también por la cercanía con el Día de la Madre. Por ejemplo, hay promociones con tarjetas de crédito en algunos locales que los clientes no pudieron aprovechar porque no tenían cómo trasladarse", expresó Zini.

Asimismo, la titular de la Cámara de Comercio comentó que evalúan ampliar los horarios de atención al público para compensar los días de escasa actividad. "Esperamos remontar este fin de semana. El Día de la Madre es una fecha muy importante para el comercio", sentenció.