El club del Chalo Molina en vilo: la cuenta regresiva para su debut olímpico

Un vistazo a la carrera de Gonzalo "Chalo" Molina

Nacido el 5 de mayo de 1995 en la provincia de San Juan, Chalo Molina es el máximo referente del BMX a nivel nacional. Logró su segunda clasificación olímpica después de debutar en Río 2016. Aunque no participó en Tokio 2020, se ha recuperado y ahora tiene una nueva oportunidad para representar a su país y a su provincia en París 2024.

En una reciente entrevista con UNIFE TV, Molina recordó sus inicios en el deporte: "Comencé a los 5 años, por mis hermanos. Ellos ya hacían el deporte. El amor por la bici viene desde mi papá, que también hacía ciclismo. Llevo mucho tiempo arriba de la bici. No hay chico que no tenga su primera bicicleta con rueditas, a mí me las sacaron a los dos años y me largaron. Fueron golpazos todos los días hasta que logré el equilibrio. A los 5 años tuve mi primera competencia."

Molina destacó el apoyo constante de su familia: "Desde que empecé, siempre hubo apoyo económico y emocional. Cuando viajo, nos contactamos por llamada o WhatsApp. Para mí fue muy importante."

La primera competencia internacional de Molina fue en 2010 en Chile, donde ganó y decidió dedicarse profesionalmente al BMX. Este evento marcó un punto de inflexión en su carrera, llevándolo a competir a nivel mundial y a formar parte de la Selección Argentina de BMX. En 2016, participó en sus primeros Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, donde finalizó en sexto lugar, obteniendo un diploma olímpico.

"Cuando estaba en la secundaria, empecé a viajar a nivel internacional. Fui a Estados Unidos, a Chile, pero todavía no estaba en la Selección Argentina. Al año siguiente, me empezaron a llamar y me dediqué a tiempo completo: cabeza, mente y cuerpo, todo enfocado en la bici. Se fueron dando los resultados y los viajes", concluyó Gonzalo.