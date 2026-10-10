Educación: el proceso de titularización abarca a 2.500 docentes y directivos

La reglamentación comprende a docentes de Educación Secundaria Orientada y Artística, Educación Técnica, Educación de Adultos y Educación Superior. También se establecieron procedimientos específicos para cargos directivos y de coordinación institucional, y para profesionales de los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, en las especialidades de Psicología, Trabajo Social, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Kinesiología.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó la importancia de avanzar en la implementación del acuerdo paritario y señaló que la medida permite dar un marco administrativo definido al reconocimiento de las trayectorias profesionales docentes.

“Estas resoluciones permiten avanzar con un procedimiento para que los docentes que reúnen los requisitos puedan acceder a la titularización. Es una medida importante para reconocer los años de trabajo y dar estabilidad laboral” expresó Fuentes.

Cómo iniciar el trámite

Los docentes interesados deberán solicitar previamente un turno a través de Ciudadano Digital y presentar la documentación requerida en la Oficina de Titularización del Ministerio de Educación, en la fecha y horario asignados.

Entre los requisitos previstos se encuentran la documentación personal, los antecedentes y certificados exigidos, la cartilla sanitaria, la declaración jurada de cargos y horas cátedra, la foja de servicios, los instrumentos que acrediten la situación de revista, los títulos correspondientes y el concepto profesional docente. La documentación específica dependerá de la situación de cada solicitante.

La normativa establece que el período para presentar la documentación e iniciar el procedimiento se extiende desde el 14 de octubre de 2026 hasta el 9 de abril de 2027. El cumplimiento de los requisitos será evaluado durante el trámite administrativo, antes de la emisión de la resolución correspondiente.