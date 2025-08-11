Personal del Departamento de Servicio Cloaca de Obras Sanitarias comenzará una renovación de la red colectora de AC 150 mm por una nueva de PVC de 160 mm. Para llevar adelante estas maniobras, se deberá cortar totalmente el tránsito vehicular en calle Paula Albarracín de Sarmiento, entre calle 25 de Mayo y Avenida Libertador General san Martín, por el lapso de 5 cinco días, a partir de este lunes 11 de agosto.
San Juan 8 > San Juan > red
Durante cinco días cortarán calle Paula para cambiar una red colectora
El corte será desde avenida Libertador hasta 25 de mayo. EL corte inicia este lunes 11.