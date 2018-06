Discriminación a nene autista: Educación sancionará a la directora y a las docentes

//// Gabriela Varas

Tras la denuncia de la madre de Ibrahin, en el Ministerio tomaron cartas en el asunto. Andrea Giugni, será sancionada por ser la cabeza de la institución y no haber actuado ante el problema. Por otro lado la docente de sala, también será sancionada porque, se supo, que sin consultar, decidió que el chico con autismo no ingrese a clase sin su DAI. Esto no fue debidamente informado a las autoridades y fue lo que originó el inconveniente.





Mientras tanto la madre del pequeño ha solicitado el cambio de escuela. Esto es porque la mujer asegura que no sabe cómo van actuar con su hijo tras las amenazas recibida por parte de docentes (que también fue sancionada) durante la tarde del jueves.





La historia de Ibrahin, salió a la luz el lunes cuando su madre, molesta por la actitud en el ENI 28, decidió contar todo lo que había vivido, a través de las redes sociales. La publicación por la discriminación contra su hijo tuvo una gran repercusión en la sociedad que se mostró en contra de la actitud del colegio.





Esto no fue bien visto por las autoridades que citaron a la madre del pequeño para hablar del tema. Pero en ese encuentro, otra docente y la misma directora amenazaron a la mujer, lo que provocó que radicara la denuncia en la comisaría 25°. "Mientras hablaba con la directora Andrea Giugni, ingresó otra docente (Roxana Páez) y empezó a decirme que estaba ensuciando a la institución. Ahí comenzaron a gritar, yo intente irme porque estaban mis hijos, pero no me dejaron. Señalándome con el dedo me dijeron que me iban hacer pagar esta situación. Todo delante de la DAI y la maestra de mi hijo", sostuvo Milena en vivo para Canal 8 cuando salía de la comisaría donde radicó la denuncia.





Por el momento todas las docentes seguirán en sus cargos, hasta que el área jurídica del Ministerio de Educación defina qué tipo de sanción les será aplicada.





Denuncias cruzadas

Por otro lado las autoridades del ENI 28 presentarán un informe al Ministerio de Desarrollo Humano, porque en la polémica reunión del jueves, la DAI, según las docentes, tuvo un mal comportamiento que motivó la presentación del informe que tendrán que evaluar allí.