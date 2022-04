Diputados de la oposición solicitaron un informe por la tragedia del PTA

A continuación, los motivos:

"Motiva el presente pedido de informe, la tragedia ocurrida el domingo 3 de abril del corriente en año en el Parque de Tecnologías Ambientales, dependiente del Complejo Ambiental San Juan, ubicado en calle 5 y Pellegrini, La Bebida, departamento Rivadavia, en el que un empleado murió al ser atacado por una jauría de 15 perros.

Dicho parque tiene unas 200 hectáreas aproximadamente, es un lugar descampado acompañado de una quebrada con pocos lugares para el resguardo.

Medios de información masiva aportaron datos sobre el operario fallecido de nombre Néstor Daniel Morales. El mismo tenía 53 años de edad y prestaba sus servicios en el Parque de Tecnologías Ambientales, donde se desempeñaba como encargado de controlar los camiones que ingresan con residuos a la escombrera, lugar donde se deja la basura para que sea tratada y reciclada.

En varios de los medios mencionados, su hermano el Sr. Walter Morales, sostuvo que no era la primera vez que animales atacaban a los trabajadores del lugar, y que su hermano ya había alertado sobre esta situación a las autoridades de la planta y a su esposa. Asimismo, afirmó que sus compañeros sabían que el mismo es un lugar peligroso, ya que el predio está al lado de donde asiduamente concurren niños escolares y están a escasos metros de donde fue el ataque. Aseveró que no era el primer ataque y que no se toman medidas al respecto, manifestó también que el que quiere hacer una denuncia, la realiza en las redes o bajo secreto ya que de lo contrario se toman medidas en contra de los trabajadores.

En virtud de esto, y ante los hechos denunciados por el hermano del Sr. Morales en distinto medios de comunicación; es relevante destacar que las medidas de higiene y seguridad en el trabajo son sumamente importantes para el mantenimiento de las condiciones de salud física y psicológica de los trabajadores del lugar como también de todos los visitantes. La seguridad tiende, por un lado, a conservar la salud de los trabajadores del establecimiento y de terceros ajenas al mismo , y por otro lado, a prevenir accidentes en las actividades desarrolladas.

A raíz de lo expuesto es que se hace importante obtener información sobre las condiciones de higiene y seguridad en todo lo relativo al desarrollo y desempeño de las actividades en el Complejo ya que ello repercute indiscutiblemente en los trabajadores del mismo, en los niños que concurren con las escuelas y en la comunidad en general.

Por lo expuesto y por las facultades conferidas por la Constitución de la Provincia de San Juan, es que solicitamos que en un plazo perentorio de cinco (5) días hábiles, se informe sobre los siguientes puntos:

1) Informe cuál era el cargo que ocupaba en la Empresa y las funciones que desempeñaba el Sr. Néstor Daniel Morales.

2) En función del cargo informado, detalle si se entregaban elementos de seguridad. En caso afirmativo mencione cuáles eran.

3) Cuál es el horario en que el Sr. Morales desempeñaba sus funciones

4) Si el señor Néstor Morales había pedido a la oficina de Recursos Humanos que lo cambien de lugar y el motivo.

5) En relación al ataque del día domingo 03/04/2022 sufrido por el Sr. Morales. Indique donde fue el mismo, especificando si ocurrió dentro o fuera del Complejo.

6) Si se han adoptado y puesto en práctica las medidas adecuadas de higiene y Seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores y de los visitantes. En caso afirmativo indique cuales han sido.

7) Para que informe si el Parque de Tecnologías Ambientales posee la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Declaración de Impacto Ambiental ( DIA). En caso de ser afirmativo acompañe copia certificada que respalde tal afirmación.

8) Si desde el momento en que se puso en funcionamiento el Complejo existieron otros ataques por parte de animales cimarrones o asilvestrados.

9) Informe si los trabajadores del Complejo pusieron en conocimiento a las Autoridades sobre la existencia de perros cimarrones o asilvestrados. En caso afirmativo detalle porque medio se realizaron y en cuantas oportunidades.

10) Indique si los residuos se encuentran al alcance de perros cimarrones o asilvestrados.

11) Si existe un registro con la cantidad de perros cimarrones o asilvestrados en el parque. Caso afirmativo proporcione los datos pertinentes. Además si se procedió a realizar campaña esterilización de los mismos.

12) Informe si el Estado Provincial tiene registro de la cantidad de perros que hay por habitante en la Provincia y cuantos en situación de calle. En caso afirmativo indique cuales son las acciones que se están siguiendo.

13) Cual es la solución planificada por el Gobierno de la Provincia de San Juan a corto, mediando y largo plazo, para la problemática en relación a los perros cimarrones o asilvestrados.