Diputados aprobó mantener el régimen de "Zona Fría"

Actualmente, el régimen otorga un subsidio del 30% en las facturas de gas a los hogares ubicados en zonas frías, porcentaje que se eleva al 50% para quienes reciben planes sociales o integran instituciones de bien público.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves por la madrugada el Presupuesto Nacional 2026, aunque dejó fuera un capítulo clave y polémico que proponía la eliminación de la ampliación del régimen de Zona Fría, beneficio que permite a los marplatenses acceder a descuentos del 30% y 50% en las facturas de gas.

El capítulo en cuestión, identificado como Capítulo XI, fue rechazado por 123 votos negativos contra 117 afirmativos reunidos por el oficialismo. Entre quienes acompañaron esa postura se encontraban los diputados marplatenses Alejandro Carrancio y Juliana Santillán. La votación se dio luego de que se resolviera tratar el proyecto capítulo por capítulo, y fue el único apartado que no logró ser aprobado.

El Capítulo XI incluía una serie de derogaciones y, en una redacción incorporada a último momento, también contemplaba dejar sin efecto las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Sin embargo, el foco del debate estuvo puesto en la eliminación del régimen de Zona Fría, que finalmente no prosperó.

En concreto, el artículo 72° del proyecto establecía la derogación de los artículos 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Ley N° 27.637, sancionada en 2021, que amplió el beneficio del régimen de Zona Fría —originalmente limitado a la Patagonia— a otras regiones del país. Entre ellas se incorporaron distintos municipios del sur bonaerense, incluido General Pueyrredon.

La votación del Capítulo XI contrastó con la aprobación en general del Presupuesto 2026, que fue respaldado por 132 votos afirmativos, frente a 97 negativos y 17 abstenciones. En cambio, el rechazo del apartado que proponía eliminar la Zona Fría fue celebrado por los bloques opositores, que destacaron el impacto que hubiera tenido la medida en el aumento de las tarifas de gas.

Con la exclusión de ese capítulo, el proyecto de Presupuesto 2026 fue girado al Senado para su tratamiento.

