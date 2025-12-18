La Cámara de Diputados aprobó este jueves por la madrugada el Presupuesto Nacional 2026, aunque dejó fuera un capítulo clave y polémico que proponía la eliminación de la ampliación del régimen de Zona Fría, beneficio que permite a los marplatenses acceder a descuentos del 30% y 50% en las facturas de gas.
Diputados aprobó mantener el régimen de "Zona Fría"
Actualmente, el régimen otorga un subsidio del 30% en las facturas de gas a los hogares ubicados en zonas frías, porcentaje que se eleva al 50% para quienes reciben planes sociales o integran instituciones de bien público.