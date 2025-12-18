Diputados aprobó mantener el régimen de "Zona Fría"

En concreto, el artículo 72° del proyecto establecía la derogación de los artículos 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Ley N° 27.637, sancionada en 2021, que amplió el beneficio del régimen de Zona Fría —originalmente limitado a la Patagonia— a otras regiones del país. Entre ellas se incorporaron distintos municipios del sur bonaerense, incluido General Pueyrredon.

Actualmente, el régimen otorga un subsidio del 30% en las facturas de gas a los hogares ubicados en zonas frías, porcentaje que se eleva al 50% para quienes reciben planes sociales o integran instituciones de bien público.

La votación del Capítulo XI contrastó con la aprobación en general del Presupuesto 2026, que fue respaldado por 132 votos afirmativos, frente a 97 negativos y 17 abstenciones. En cambio, el rechazo del apartado que proponía eliminar la Zona Fría fue celebrado por los bloques opositores, que destacaron el impacto que hubiera tenido la medida en el aumento de las tarifas de gas.

Con la exclusión de ese capítulo, el proyecto de Presupuesto 2026 fue girado al Senado para su tratamiento.