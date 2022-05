Día de la Prevención Sísmica: cómo actuar y evitar riesgos

En ese contexto, desde la Dirección, realizan también capacitaciones para instruir a la población sobre Prevención Sísmica para saber cómo actuar antes, durante y después de un sismo.

Compartiremos ahora algunos tips que permitirán actuar correctamente ante un terremoto:

En primer lugar, en todos los ámbitos se debe armar un Plan de Emergencia.

Recomendaciones sobre cómo elaborarlo

Durante una emergencia te has preguntado: ¿Dónde es más seguro? ¿Afuera o dentro de tu casa? Definir lugares seguros ante un sismo dentro y fuera.

Prepara un plan de emergencias con tu familia, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de niños y niñas, personas con discapacidad, adultos mayores y mascotas.

En una emergencia, Siempre conserva la calma, no corras, no grites, y procura no empujar.

Debemos contar con una mochila de emergencia preparada.

Dentro del plan se debe tener en cuenta lo siguiente:

Características del sitio en el que viven: identificar cada lugar de la vivienda.

Características de la ubicación de la vivienda. Si se encuentra afuera, observar los riesgos en los alrededores.

Alejarse de edificios por peligro de caída de objetos.

Realizar un croquis de evacuación. Marcar los puntos de encuentro. El mismo debe ser en:

Área abierta y despejada.

No debe haber árboles altos.

No debe tener redes eléctricas.

Lejos de mampostería que pudiera desprenderse.

Identificar los tableros de luz, agua y gas

Anotar y recordar los teléfonos de: Protección Civil 103 - CISEM 911 - Emergencias médicas 107 - Bomberos 100

Quien es el encargado del traslado de alguien

Una vez terminado el plan, colocarlo en un lugar visible y practicarlo a menudo con todos los integrantes del hogar.

Mochila de emergencia

sismos mochila kit.jpg

Tiene que contener

Agua y alimentos para tres días.

Ropa y manta liviana.

Copia de llaves de la casa, documentos, título de la casa, dinero en efectivo, etc.

Pinza multipropósito.

Linterna con pilas o baterías en buen estado.

Radio portátil con pilas o baterías en buen estado.

Pilas de repuesto.

Silbato, para ser utilizado en caso de quedar encerrado o atrapado bajo los escombros.

Bolsas.

Fósforos y velas.

Botiquín básico

Toallas desinfectantes.

Guantes de Látex, barbijos.

Agua oxigenada, Iodo.

Algodón/gasas (apósitos).

Cinta adhesiva hipo alergénica.

Venditas (curitas).

Pastillas Antidiarreicas.

Tijeras.

Medicamentos personales para una semana.

Prepare el plan de emergencia en su lugar de trabajo y asegúrese de que toda la comunidad lo conozca. Si este ya existe, verifique que se encuentra actualizado.

Prepare el plan de emergencia en su hogar y asegúrese que los integrantes de su familia se encuentran entrenada para enfrentar un movimiento sísmico. Esto le dará mayor tranquilidad en caso de no poder comunicarse inmediatamente con ellos.

Qué hacer durante un sismo

Si usted se encuentra en el INTERIOR colocarse bajo una mesa firme; y SUJÉTESE de éste hasta que el movimiento haya terminado. Si no cuenta con un mueble firme para cubrirse, utilice brazos y manos para proteger su cabeza y cara y colóquese de rodillas al lado de una pared interior, en ambos casos debe contar hasta 60.

Manténgase alejado de ventanas, muros o puertas de vidrio; o cualquier objeto que pudiera caer tal como lámparas, cuadros, maceteros, estantes, repisas, etc.

Permanezca dentro si la edificación es SISMORRESISTENTE, cuando el movimiento haya finalizado será seguro salir, si es de otro tipo de edificación como adobe, machimbre o dudamos de su resistencia, debemos salir de inmediato.

NO use los ascensores durante ni después del sismo, hasta que personal especializado indique que pueden ser utilizados nuevamente.

Si usted se encuentra en el exterior

Permanezca en el exterior.

Aléjese de edificios, semáforos, árboles, postes y tendido eléctrico.

En edificios de un piso ubicarse mínimo a 15 metros de distancia.

En edificios de dos pisos mínimo a 25 metros de distancia.

Aléjese también de generadores eléctricos, transformadores y cilindros de gas licuado.

Una vez que se encuentre en un lugar despejado, permanezca allí hasta que el movimiento se detenga.

El mayor peligro existe en las cercanías de los edificios, en las salidas y a lo largo de las paredes exteriores, debido a la caída de objetos, escombros o vidrios por el colapso de las estructuras.

Si usted se encuentra en un vehículo en movimiento

Deténgase tan rápido como le sea posible y permanezca dentro del vehículo. Evite detener el vehículo cercano o bajo árboles, pasos bajo nivel, tendido eléctrico o edificios.

Proteja su cabeza con brazos y manos.

Una vez que el movimiento haya terminado, conduzca cuidadosamente, evitando caminos, puentes o rampas que puedan verse dañados por el movimiento.

Si usted se encuentra atrapado bajo los escombros

No encienda fósforos ni encendedores.

Evite moverse bruscamente para no levantar polvo.

Cubra su boca con un pañuelo o tela.

Golpee tuberías o paredes para que los rescatistas puedan localizarlo. Use un silbato, si lo tuviera. Grite sólo como último recurso.

Gritar puede hacerle inhalar cantidades peligrosas de polvo.

Qué hacer después