Día de la Concientización del Autismo: en San Juan hay 85 personas en tratamiento

Actualmente, resulta importante eliminar los prejuicios acerca de esta condición, así como dar a conocer las necesidades de las personas con TEA y su participación en la sociedad para vivir en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.

Por otro parte, otras de las barreras que encuentran para acceder al derecho al trabajo si bien la mayoría no logra ni siquiera la oportunidad de tener una entrevista laboral, aquellas personas que si la obtienen se enfrentan a que las mismas no están adaptadas en base a sus características personales y no logran pasarlas pesar de estar calificadas para dicho puesto laboral. Por ello, es muy importante, acceder al empleo con apoyo ya que brinda la oportunidad, de encontrar y mantener un empleo remunerado en el mercado laboral.

Vale resaltar que el autismo es un trastorno de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y el funcionamiento cerebral dando lugar a dificultades en dos áreas principalmente: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento de la conducta.

Cada uno desde su particularidad, tiene una forma distinta de ser, comunicarse, pensar y actuar, donde el proceso de la información puede darse de una manera distinta.

En esta ocasión, el Ministerio de Salud, a través de la División de Salud Mental y el Centro Educativo Terapéutico “Aurora Pérez” realiza diversas acciones orientadas a mejorar la calidad de atención de las personas con esta condición.

Asimismo, el centro educativo pone a disposición de la comunidad, un equipo de profesionales capacitados en trabajar con esta temática, quienes son los encargados de acompañar a la persona durante su desarrollo y crecimiento. Dicho proceso, abarca a pacientes sin obra social, desde los 2 a 16 años y 11 meses de edad. Actualmente se encuentran en tratamiento 85 pacientes, entre niños y adolescentes.

Su equipo de salud está conformado por psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, fonoaudiólogos, kinesiólogos, odontólogos, acompañantes terapéuticos, nutricionistas, trabajadores sociales, personal de enfermería y administrativo. Tanto los pacientes como su familia reciben una atención personalizada y singular, brindándoles herramientas para su desarrollo en la vida.