Este viernes 19 de diciembre en el quirófano del Hospital Dr. Alejandro Albarracín de Valle Fértil se logró un avance más en materia de salud. El equipo de profesionales de cirugías periféricas y del Hospital realizaron seis cirugías de ligaduras de trompa, brindando un mejor acceso a las cirugías sin necesidad de que las pacientes se tengan que trasladar a la capital para acceder a este servicio.
Después de 7 años volvieron las cirugías ginecologías al Hospital de Valle Fértil
A través de las cirugías periféricas se continúa avanzando en distintas prestaciones, esta vez alcanzando a la población femenina de Valle Fértil con equipos de ginecología pertenecientes al nosocomio.