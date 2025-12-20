Después de 7 años volvieron las cirugías ginecologías al Hospital de Valle Fértil

Estas cirugías pueden realizarse gracias al apoyo del gobernador, Marcelo Orrego, a través del ministro de Salud, Amílcar Dobladez, en su plan de descentralizar las cirugías. Se cuenta también con la colaboración de la Secretaría de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe; la Dirección de Cirugías Periféricas, a cargo de José Caif; el personal del Hospital Dr. Alejandro Albarracín, que coordina la directora Claudia Gelvez y de la Zona Sanitaria II, cuyo titular es José Bernal.

La profesional Gimena Quiroga destacó la reactivación de las cirugías ginecológicas, un hito muy importante para el departamento Valle Fértil y para la sociedad, siendo un gran avance y una ventaja para toda la población. “Desde el equipo de salud podemos contener a la sociedad y la demanda”, señaló.

El equipo de profesionales que participó de las intervenciones estuvo integrado por:

Ginecólogas: Dra. Cecilia Quiroga y Dra. Gimena Quiroga.

Instrumentadoras: Lic. Romina Driz y Lic. Verónica Morales.

Anestesia: Dr. Maximiliano Cheli.

Enfermeros:

Lic. Lorena Chávez.

EU Darío Vargas.

EU Estela Cepeda.

Lic. Agostina Páez.

Electromedicina: Ing. Mauricio Gómez - Bioingeniero Mauricio Godoy.

Y todo el equipo del Hospital Dr. Alejandro Albarracín