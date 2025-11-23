Desinsectación, arbolado y recolección: así será el plan ambiental de la semana

Martes 25: atención de pedidos particulares de desratización y desinsectación.

Miércoles 26, jueves 27 y viernes 28: desinsectación en Barrio Parque de Mayo, entre calle Matías Zavalla y Juan Jufré.

Turno tarde (25 al 28 de noviembre)

Martes 25: desinsectación en Barrio INTA, por calles 25 de Mayo y Ameghino.

Miércoles 26, jueves 27 y viernes 28: desinsectación en Villa El Parque, por Alberdi y Maipú.

Operativo de arbolado público: despejes, podas y erradicación

Desde el martes 25 hasta el domingo 30 de noviembre, el municipio realizará intervenciones destinadas a mejorar la seguridad vial y optimizar el alumbrado público.

Del martes 25 al viernes 28 (8 a 13 h):

Despeje de luminarias y corte de ramas bajas en Barrio Chacabuco y Barrio Patricias Sanjuaninas.

Del martes 25 al viernes 28 (13 a 17 h):

Atención a reclamos ingresados por vecinos para despeje y cortes en domicilios particulares.

Sábado 29 y domingo 30 (8 a 13 h):

Erradicación de árboles peligrosos en diversos domicilios de Capital.

image

Limpieza urbana: horarios de recolección

El municipio recordó los días y horarios para la recolección domiciliaria y de residuos verdes, divididos en dos zonas según su ubicación respecto a Av. Libertador.

Zona Norte (de Libertador hacia Chimbas):

Residuos verdes: miércoles y viernes

Residuos domiciliarios: desde las 5 h

Zona Sur (de Libertador hacia Rawson):

Residuos verdes: martes y jueves

Residuos domiciliarios: desde las 14 h

Sistema automatizado de recolección

La Capital mantiene operativo su sistema de contenedores herméticos, que permite una recolección más ágil y evita los residuos a cielo abierto. Los vecinos deben depositar la basura en estos contenedores entre 19 y 21 hs.

Programa Punto Limpio: separación y reciclaje

En distintos sectores de la Ciudad, continúan funcionando los puntos de clasificación de residuos:

Verde: orgánicos

Amarillo: inorgánicos

Azul: vidrio

El municipio pidió colaborar separando cartones atados, telgopor compacto y papeles embolsados, además de evitar dejar basura en cunetas o cordones.

Para grandes volúmenes de residuos

Quienes necesiten retirar elementos voluminosos (ramas, muebles, electrodomésticos, colchones) deben coordinar previamente enviando un WhatsApp al 264 444 4169 o llamando al 147.

Normas a tener en cuenta

La Municipalidad recordó artículos clave de la Ordenanza Nº 10.125: