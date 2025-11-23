Desinsectación, arbolado y recolección: así será el plan ambiental de la semana
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan difundió el cronograma de desinsectación, desratización, arbolado y recolección de residuos que se realizará del 25 al 30 de noviembre en distintos barrios de Capital.
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, difundió el cronograma semanal de trabajos ambientales que se desarrollará entre el martes 25 y el domingo 30 de noviembre. Las tareas incluyen desinsectación, desratización, poda, despeje de luminarias y servicios de recolección en toda la Capital.
Desinsectación y desratización: cronograma del 25 al 28 de noviembre
Las cuadrillas municipales trabajarán en turnos mañana y tarde, atendiendo pedidos vecinales y ejecutando operativos programados.
Martes 25: atención de pedidos particulares de desratización y desinsectación.
Miércoles 26, jueves 27 y viernes 28: desinsectación en Barrio Parque de Mayo, entre calle Matías Zavalla y Juan Jufré.
Turno tarde (25 al 28 de noviembre)
Martes 25: desinsectación en Barrio INTA, por calles 25 de Mayo y Ameghino.
Miércoles 26, jueves 27 y viernes 28: desinsectación en Villa El Parque, por Alberdi y Maipú.
Operativo de arbolado público: despejes, podas y erradicación
Desde el martes 25 hasta el domingo 30 de noviembre, el municipio realizará intervenciones destinadas a mejorar la seguridad vial y optimizar el alumbrado público.
Del martes 25 al viernes 28 (8 a 13 h):
Despeje de luminarias y corte de ramas bajas en Barrio Chacabuco y Barrio Patricias Sanjuaninas.
Del martes 25 al viernes 28 (13 a 17 h):
Atención a reclamos ingresados por vecinos para despeje y cortes en domicilios particulares.
Sábado 29 y domingo 30 (8 a 13 h):
Erradicación de árboles peligrosos en diversos domicilios de Capital.
Limpieza urbana: horarios de recolección
El municipio recordó los días y horarios para la recolección domiciliaria y de residuos verdes, divididos en dos zonas según su ubicación respecto a Av. Libertador.
Zona Norte (de Libertador hacia Chimbas):
Residuos verdes: miércoles y viernes
Residuos domiciliarios: desde las 5 h
Zona Sur (de Libertador hacia Rawson):
Residuos verdes: martes y jueves
Residuos domiciliarios: desde las 14 h
Sistema automatizado de recolección
La Capital mantiene operativo su sistema de contenedores herméticos, que permite una recolección más ágil y evita los residuos a cielo abierto. Los vecinos deben depositar la basura en estos contenedores entre 19 y 21 hs.
Programa Punto Limpio: separación y reciclaje
En distintos sectores de la Ciudad, continúan funcionando los puntos de clasificación de residuos:
Verde: orgánicos
Amarillo: inorgánicos
Azul: vidrio
El municipio pidió colaborar separando cartones atados, telgopor compacto y papeles embolsados, además de evitar dejar basura en cunetas o cordones.
Para grandes volúmenes de residuos
Quienes necesiten retirar elementos voluminosos (ramas, muebles, electrodomésticos, colchones) deben coordinar previamente enviando un WhatsApp al 264 444 4169 o llamando al 147.
Normas a tener en cuenta
La Municipalidad recordó artículos clave de la Ordenanza Nº 10.125:
Art. 5: prohibido depositar en contenedores residuos de construcción, animales muertos, líquidos o elementos industriales.
Art. 3: prohibido arrojar cualquier tipo de residuos en la vía pública, baldíos, cauces o zonas de riego.