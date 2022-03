Desde el próximo mes será más cara la cuota de los colegios privados

El último informe fue firmado en noviembre de 2021, con aumento reflejado desde diciembre y fue del 10,67%. Esta previsto, tal como viene ocurriendo que haya más aumentos en el año, que serán progresivos, pero que se irán acomodando a los niveles de inflación.

Durante el año pasado, debido a los altos índices inflacionarios, el incremento llegó a 42,15% en total (el primer gran aumento se reflejó en mayo y fue de casi el 20%) y se espera que este año sean similares o superiores teniendo en cuenta los últimos datos del Indec registrados, que casi alcanzan el 5%.

¿Siempre se aplica el aumento?

Por lo general, las actualizaciones de cuota no son obligatorias para el colegio, sino más bien son topes que se establecen para controlar incrementos excesivos. Sin embargo, la resolución establece que el colegio que decide no reflejar el total del porcentaje establecido por el ministerio, no podrá hacerlo en futuros aumentos.

Es decir que, si un colegio decide en abril sólo reflejar el 5% de aumento en las cuotas, cuando toque el próximo aumento, que podría ser sobre mediados de año, no podrá reflejar el 4,68% restante.

Así también, este es el momento en el que los colegios privados quedan autorizados a incrementar. No lo pueden hacer en cualquier momento del año, ni están autorizados a generar aumentos independientes por considerarlos necesarios.